الهلال الأحمر بالحدود الشمالية يعلن عن توفر وظائف

أعلن فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الحدود الشمالية عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة التي يرغب في شغلها بمواطنين سعوديين .

وأوضح الفرع أن الوظائف تشمل ثلاث وظائف مراسلين ووظيفتين سائق نقل ثقيل , مبيناً أن الشروط الواجب توفرها في المتقدم هي أن لا يقل المؤهل عن الثانوية العامة ولا يقل عمر المتقدم عن ثلاثين عاماً وتوفر رخصة سائق نقل للمتقدمين

على وظيفة سائق , مشيراً إلى أن اسقبال طلبات التقديم على الوظائف المطروحة مستمر حتى يوم الأربعاء القادم في مقر الفرع بمدينة عرعر .