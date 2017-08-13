 الهلال الأحمر بالحدود الشمالية يعلن عن توفر وظائف | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 22 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 14 أغسطس 2017 ميلاديا

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الهلال الأحمر بالحدود الشمالية يعلن عن توفر وظائف

الهلال الأحمر بالحدود الشمالية يعلن عن توفر وظائف
المناطق - واس

أعلن فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الحدود الشمالية عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة التي يرغب في شغلها بمواطنين سعوديين .
وأوضح الفرع أن الوظائف تشمل ثلاث وظائف مراسلين ووظيفتين سائق نقل ثقيل , مبيناً أن الشروط الواجب توفرها في المتقدم هي أن لا يقل المؤهل عن الثانوية العامة ولا يقل عمر المتقدم عن ثلاثين عاماً وتوفر رخصة سائق نقل للمتقدمين
على وظيفة سائق , مشيراً إلى أن اسقبال طلبات التقديم على الوظائف المطروحة مستمر حتى يوم الأربعاء القادم في مقر الفرع بمدينة عرعر .

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