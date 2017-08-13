مجلس الشؤون الاقتصادية يعقد اجتماعا بقصر السلام بجدة

عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعاً مساء اليوم الاثنين في قصر السلام بجدة.

واستعرض المجلس خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات الاقتصادية والتنموية, من ضمنها العرض المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط بشأن التقرير الاقتصادي والتنموي خلال فترة الربع الثاني من العام الحالي, والمتضمن التوجهات الاقتصادية المحلية والدولية وأبرز ملامح التطورات الاقتصادية ومعدلات النمو, إضافة إلى دراسة التوقعات الاقتصادية للناتج المحلي الإجمالي والتضخم وسوق العمل الوطني, وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة .