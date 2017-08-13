 “نوره السالم ” تحصل على جائزة العنقاء الذهبية تقديرا لدورها الاعلامي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 22 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 14 أغسطس 2017 ميلاديا

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“نوره السالم ” تحصل على جائزة العنقاء الذهبية تقديرا لدورها الاعلامي

“نوره السالم ” تحصل على جائزة العنقاء الذهبية تقديرا لدورها الاعلامي
المناطق - عادل الزهراني

حصلت الأستاذة نوره عبد الرحمن السالم، مسؤولة الاعلام بإتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي جائزة العنقاء الذهبية الدولية للمرأة المتميزة لعام 2017م ، تقديرا لدورها في مجال العمل الاعلامي الاقتصادي خلال مسيرتها الإعلامية ، جاء تكريم السالم خلال فعاليات الملتقى العربي الثاني لرائدات الاعمال الذي عقد بصلاله خلال 8-10 اغسطس 2017م ، بحضور عدد كبير من المسؤولين ولفيف من رجال الاعمال والاقتصاد والاعلام .

الجدير بالذكر أن مهرجان العنقاء الذهبية الدولي يتزامن مع مناسبة اليوم العالمي للمرأة احتفاء بتجارب إبداعية انسانية غنية ثرة في ميادين وتخصصات ثقافية إبداعية  تتفتح بتفتح الخطابات الإنسانية النبيلة السامية ، تجري الإحتفالية المركزية في بغداد وبعض النساء المتميزات  يتم تكريمهن  في مقر إقامتهن برعاية ودعم عدد من المنظمات الثقافية المهمة ، بحضور شخصيات  أدبية وثقافية وفنية واعلامية.

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