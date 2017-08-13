“نوره السالم ” تحصل على جائزة العنقاء الذهبية تقديرا لدورها الاعلامي

حصلت الأستاذة نوره عبد الرحمن السالم، مسؤولة الاعلام بإتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي جائزة العنقاء الذهبية الدولية للمرأة المتميزة لعام 2017م ، تقديرا لدورها في مجال العمل الاعلامي الاقتصادي خلال مسيرتها الإعلامية ، جاء تكريم السالم خلال فعاليات الملتقى العربي الثاني لرائدات الاعمال الذي عقد بصلاله خلال 8-10 اغسطس 2017م ، بحضور عدد كبير من المسؤولين ولفيف من رجال الاعمال والاقتصاد والاعلام .

الجدير بالذكر أن مهرجان العنقاء الذهبية الدولي يتزامن مع مناسبة اليوم العالمي للمرأة احتفاء بتجارب إبداعية انسانية غنية ثرة في ميادين وتخصصات ثقافية إبداعية تتفتح بتفتح الخطابات الإنسانية النبيلة السامية ، تجري الإحتفالية المركزية في بغداد وبعض النساء المتميزات يتم تكريمهن في مقر إقامتهن برعاية ودعم عدد من المنظمات الثقافية المهمة ، بحضور شخصيات أدبية وثقافية وفنية واعلامية.