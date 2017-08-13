 للمرة الثانية.. طائرات إيرانية بدون طيار تقترب من مقاتلات أمريكية في الخليج | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 23 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 15 أغسطس 2017 ميلاديا

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للمرة الثانية.. طائرات إيرانية بدون طيار تقترب من مقاتلات أمريكية في الخليج

للمرة الثانية.. طائرات إيرانية بدون طيار تقترب من مقاتلات أمريكية في الخليج
المناطق - وكالات

تتبعت طائرة إيرانية بدون طيار حاملة طائرات أميركية، واقتربت بما يكفي من مقاتلات من طراز “إف-16″، ما عرض حياة طيارين أميركيين للخطر، حسبما أفادت البحرية الأميركية الاثنين، في تقرير آخر عن مواجهة متوترة ثانية في غضون أسبوع.
وقال اللفتنانت إيان ماكونوهاي الناطق باسم الأسطول الخامس الأميركي المتمركز في البحرين، إن الطائرة الإيرانية من طراز “صادق” حلقت دون أي إطلاق أضواء تحذيرية خلال المواجهة، التي تمت ليل الأحد، مع حاملة الطائرات “يو.إس.إس.نيميتز” وسفنا أخرى خلال عمليات تحليق مساء الأحد.

وأضاف أن الطائرة الإيرانية لم تستجب لنداءات متكررة عبر الراديو واقتربت لمسافة 300 متر من المقاتلات الأميركية.

وقال ماكونوهاي في بيان إن هذا “خلق موقفا خطرا مع احتمال وقوع تصادم ولا يتفق مع أعراف وقوانين الملاحة البحرية الدولية”.

وأوضح الليفتنانت ماكونوهاي أن الطائرة الإيرانية لم تكن مسلحة برغم أن طرازها يستطيع حمل صواريخ.

ولم يعلن الجيش الإيراني أو وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية الحادثة على الفور، والتي تأتي بعد مواجهة مشابهة في الثامن من أغسطس، والتي قالت البحرية الأميركية عنها إن طائرة إيرانية بدون طيار اقتربت من مقاتلة أميركية من طراز إف-18 كانت تستعد للهبوط على متن حاملة الطائرات نيميتز، حتى صارت على بعد ثلاثين مترا.

السفن الحربية الإيرانية والأميركية دارت بينها مواجهات متوترة في الأشهر الأخيرة.

كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب هدد بإعادة التفاوض على الاتفاق النووي الذي أبرمه سلفه باراك أوباما، وسط عقوبات جديدة تستهدف إيران بسبب تجارب الصواريخ البالستية التي تجريها.

حتى الآن سجلت البحرية أربعة عشر واقعة وصفتها بأنها مواجهات “غير آمنة/ أو غير مهنية” مع القوات الإيرانية.

كما سجلت خمس وثلاثين مواجهة عام 2016 وثلاث وعشرين مواجهة عام 2015.

المواجهات الحربية بين إيران والولايات المتحدة دائما ما يشارك فيها الحرس الثوري الإيراني وهي قوة عسكرية تتبع المرشد الأعلى للثورة الإيرانية آية الله علي أكبر خامنئي وحده.

 

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