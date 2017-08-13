 احذر.. برامج تجسس “خبيثة” في تطبيقات الرسائل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 23 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 15 أغسطس 2017 ميلاديا

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احذر.. برامج تجسس “خبيثة” في تطبيقات الرسائل

احذر.. برامج تجسس “خبيثة” في تطبيقات الرسائل
المناطق - الرياض

كشفت مجموعة من باحثي شركة “لوك آوت” الأمنية، عددا من البرمجيات الخبيثة تحتوي على برامج تجسس خطيرة في متجر تطبيقات غوغل بلاي، حيث تواجدت بشكل خفي داخل 104 تطبيقات تم تحميلها أكثر من 3.2 مليون مرة على أجهزة المستخدمين.
وقال باحثون إن البرمجيات تحمل اسم “سونيك سباي”، تعمل على التحكم بالهواتف عن بعد، إذ يستطيع المستخدم إرسال الرسائل واستقبالها بشكل طبيعي، لكن في الخلفية تقوم هذه البرمجيات بالتحكم بالعديد من وظائف الهاتف الأساسية، وذلك وفق ما أورد موقع “فورتشين”.

وتعتقد شركة “لوك آوت” أن مطور هذه البرمجيات الخبيثة عراقي الجنسية، قام باستهداف أكثر التطبيقات شعبية كتطبيقات الرسائل الفورية، وإدخالها إلى متجر غوغل بلاي، ما يشير إلى أن برامج خبيثة مماثلة قد تجد طريقها إلى المتجر بسهولة.

وفي كل مرة يحاول المستخدم فتح أحد التطبيقات المستنسخة ترسل المعلومات التي تم جمعها إلى قراصنة يستغلونها في اختراق الهاتف عن طريق توجيه التطبيق بالقيام بأمور بعينها، فيمكن إرسال إعلانات تقنع المستخدم أن هاتفه مصاب بأمر ما ويمكن علاجه بتحميل تطبيق معين خبيث.

واتصل الباحثون بشركة Google من أجل الإبلاغ عن البرمجيات الخبيثة الخطيرة على متجر التطبيقات.

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