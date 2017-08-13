 الاتفاق ينهي تعاقده المبدئي مع الأرجنتيني رودريغو ساليناس | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 23 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 15 أغسطس 2017 ميلاديا

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الاتفاق ينهي تعاقده المبدئي مع الأرجنتيني رودريغو ساليناس

الاتفاق ينهي تعاقده المبدئي مع الأرجنتيني رودريغو ساليناس
المناطق - الدمام
أعلنت إدارة الاتفاق عن تعاقدها المبدئي مع المهاجم الأرجنتيني رودريغو ساليناس بعقد يمتد لعامين، حيث سيتم انجاز التعاقد النهائي بعد تجاوزه الفحص الطبي، كاشفة في الوقت عن تكفل عضو الشرف الدكتور هلال الطويرقي بقيمة الصفة.
وثمن رئيس النادي خالد الدبل دعم الطويرقي للصفقة، مشدداً بأن ذلك غير مستغرب منه فهو داعم سخي للنادي ومواقفه الدائمة تشهد بذلك.
وقال: “مبادرة الدكتور هلال بالتكفل بالصفقة تؤكد بأنه لا يتأخر أبداً في دعم ناديه، وهو كان ولا يزال قريب من النادي داعماً ومسانداً، وهو أمر ليس بمستغرب من رمز قدم الكثير للاتفاق”.
وتمنى الدبل أن يكون ساليناس إضافة قوية للفريق، مشيراً إلى أن السيرة الذاتية للاعب محفزة وتدعو للتفاؤل.

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