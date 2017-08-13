لجنة تحديد الاولويات بعسير تختتم أعمالها

بحضوررئيس المجلس البلدي اللواء م محمد ال بريق ومدير إدارة الفروع بأمانة منطقة عسير مهدي أبو عزيزة اختتمت اليوم الاثنين 22 / 11 / 1438 لجنة تحديد الاولويات والكميات لمشروع اعادة السفلتة لفروع الامانة والتي تم اقرارها ليتم تسليمها لادارة المشروع ..وجرى بعدها تكريم عدد من رؤساء ومندوبي الفروع :1. عوض صالح الشهري رئيس فرع الامانة بالسودة2. بدر علي عبدالرحمن عسيري رئيس فرع الامانة بالشعف3. ناصر معيض ال دواس رئيس فرع الامانة بمربة4. عبدالله علي محمد الراوي رئيس فرع الامانة بمدينة سلطان5. زايد محمد زايد ال لافي من فرع السودة6. وعبدالله علي حنش من فرع السودة7. واحمد يحيى الفقيه من فرع السودة

أدار اللقاء عضو المجلس البلدي مانع ال عمير