 لجنة تحديد الاولويات بعسير تختتم أعمالها | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 22 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 14 أغسطس 2017 ميلاديا

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لجنة تحديد الاولويات بعسير تختتم أعمالها

لجنة تحديد الاولويات بعسير تختتم أعمالها
المناطق - عسير
بحضوررئيس المجلس البلدي اللواء م محمد ال بريق ومدير إدارة الفروع بأمانة منطقة عسير مهدي أبو عزيزة اختتمت اليوم الاثنين 22 / 11 / 1438 لجنة تحديد الاولويات والكميات لمشروع اعادة السفلتة لفروع الامانة والتي تم اقرارها ليتم تسليمها لادارة المشروع ..
وجرى بعدها تكريم عدد من رؤساء ومندوبي الفروع :
1. عوض صالح الشهري رئيس فرع الامانة بالسودة
2. بدر علي عبدالرحمن عسيري رئيس فرع الامانة بالشعف
3. ناصر معيض ال دواس رئيس فرع الامانة بمربة
4. عبدالله علي محمد الراوي رئيس فرع الامانة بمدينة سلطان
5. زايد محمد زايد ال لافي من فرع السودة
6. وعبدالله علي حنش من فرع السودة
7. واحمد يحيى الفقيه من فرع السودة

أدار اللقاء عضو المجلس البلدي مانع ال عمير

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