 لجنة الاستثمار تناقش الفرص التطويرية والاستثمارية بأمانة منطقة عسير | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 22 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 14 أغسطس 2017 ميلاديا

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لجنة الاستثمار تناقش الفرص التطويرية والاستثمارية بأمانة منطقة عسير

لجنة الاستثمار تناقش الفرص التطويرية والاستثمارية بأمانة منطقة عسير
المناطق - عسير
ضمن اهتمامات المجلس واختصاصاته تم اليوم اجتماع لجنة الاستثمار بحضور رئيس المجلس البلدي بامانة منطقة عسير اللواء محمد ال بريق ومدير عام الاستثمار بالامانة المهندس علي الحيد ورئيس اللجنة الدكتور حسن ال سلمان واعضاء اللجنة لمناقشة خطة الاستثمار المتضمنخ الفرص التطويرية والاستثمارية في نطاق اشراف المجلس
– اولويات تنفيذ مشروعات التطوير والاستثمار
– البرنامج الزمني لطرح وتنفيذ كل مشروع
– الاولويات المقترحة لتنفيذ كل مشروع
– كما ناقش المجتمعون إقامة منتدى الاستثمار وعقد ورشة عمل خاصة بالمنتدى ودعوة الشركاء واعداد خطة عمل للمنتدى بما يحقق رؤية المملكة 2030

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