وظائف إدارية شاغرة في مقر جامعة الأمير سلطان بالرياض

أعلنت جامعة الأمير سلطان بالرياض عن رغبتها في شغل بعض الوظائف الإدارية بمؤهلين سعوديين.
وجاءت الوظائف على النحو التالي:
1- مشرف أنشطة طلابية
المتطلبات:
– بكالوريوس مناسب.
– خبرة لا تقل عن خمس سنوات في العمل بالأنشطة الطلابية.
– يفضل إجادة اللغة الإنجليزية.
2- أخصائي مكتبات
المتطلبات:
– بكالوريوس في علم المعلومات أو إدارة المعلومات.
– خبرة لا تقل عن سنتين في العمل بالمكتبات.
– يفضل إجادة اللغة الإنجليزية.
3- مسؤول تأمين طبي
المتطلبات:
– بكالوريوس مناسب.
– خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في العمل بالتأمين الطبي.
– إجادة اللغة الإنجليزية.
4- محرر صحفي
المتطلبات:
– بكالوريوس إعلام.
– خبرة لا تقل عن سنتين بالتحرير الصحفي.
– يفضل إجادة اللغة الإنجليزية.
5- سكرتير
المتطلبات:
– دبلوم سكرتارية أو لغة إنجليزية.
– خبرة لا تقل عن سنتين بالعمل بالسكرتارية.
– إجادة اللغة الإنجليزية.
6- مراسل
المتطلبات:
– شهادة الثانوية العامة.
– خبرة لا تقل عن سنتين بالعمل كمراسل.
المميزات الممنوحة:
– راتب أساسي مع بدل نقل وبدل سكن.
– بدل غلاء معيشة.
– بدل علاوة اجتماعية.
– علاوة سنوية.
– تأمين طبي للموظف وعائلته.
طريقة التقديم:
التقديم متاح حالياً عن طريق إرسال السيرة الذاتية مع توضيح الوظيفة المتقدم لها إلى البريد الإلكتروني: jobs@psu.edu.sa أو إلى الفاكس رقم: 0114548317.
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