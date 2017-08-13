 وظائف إدارية شاغرة في مقر جامعة الأمير سلطان بالرياض | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 23 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 15 أغسطس 2017 ميلاديا

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وظائف إدارية شاغرة في مقر جامعة الأمير سلطان بالرياض

وظائف إدارية شاغرة في مقر جامعة الأمير سلطان بالرياض
المناطق - الرياض

أعلنت جامعة الأمير سلطان بالرياض عن رغبتها في شغل بعض الوظائف الإدارية بمؤهلين سعوديين.

وجاءت الوظائف على النحو التالي:

1- مشرف أنشطة طلابية
المتطلبات:
– بكالوريوس مناسب.
– خبرة لا تقل عن خمس سنوات في العمل بالأنشطة الطلابية.
– يفضل إجادة اللغة الإنجليزية.

2- أخصائي مكتبات
المتطلبات:
– بكالوريوس في علم المعلومات أو إدارة المعلومات.
– خبرة لا تقل عن سنتين في العمل بالمكتبات.
– يفضل إجادة اللغة الإنجليزية.

3- مسؤول تأمين طبي
المتطلبات:
– بكالوريوس مناسب.
– خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في العمل بالتأمين الطبي.
– إجادة اللغة الإنجليزية.

4- محرر صحفي
المتطلبات:
– بكالوريوس إعلام.
– خبرة لا تقل عن سنتين بالتحرير الصحفي.
– يفضل إجادة اللغة الإنجليزية.

5- سكرتير
المتطلبات:
– دبلوم سكرتارية أو لغة إنجليزية.
– خبرة لا تقل عن سنتين بالعمل بالسكرتارية.
– إجادة اللغة الإنجليزية.

6- مراسل
المتطلبات:
– شهادة الثانوية العامة.
– خبرة لا تقل عن سنتين بالعمل كمراسل.

المميزات الممنوحة:

– راتب أساسي مع بدل نقل وبدل سكن.
– بدل غلاء معيشة.
– بدل علاوة اجتماعية.
– علاوة سنوية.
– تأمين طبي للموظف وعائلته.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً عن طريق إرسال السيرة الذاتية مع توضيح الوظيفة المتقدم لها إلى البريد الإلكتروني: jobs@psu.edu.sa أو إلى الفاكس رقم: 0114548317.

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