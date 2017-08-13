وظائف إدارية شاغرة في مقر جامعة الأمير سلطان بالرياض

أعلنت جامعة الأمير سلطان بالرياض عن رغبتها في شغل بعض الوظائف الإدارية بمؤهلين سعوديين.

وجاءت الوظائف على النحو التالي:

1- مشرف أنشطة طلابية

المتطلبات:

– بكالوريوس مناسب.

– خبرة لا تقل عن خمس سنوات في العمل بالأنشطة الطلابية.

– يفضل إجادة اللغة الإنجليزية.

2- أخصائي مكتبات

المتطلبات:

– بكالوريوس في علم المعلومات أو إدارة المعلومات.

– خبرة لا تقل عن سنتين في العمل بالمكتبات.

– يفضل إجادة اللغة الإنجليزية.

3- مسؤول تأمين طبي

المتطلبات:

– بكالوريوس مناسب.

– خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في العمل بالتأمين الطبي.

– إجادة اللغة الإنجليزية.

4- محرر صحفي

المتطلبات:

– بكالوريوس إعلام.

– خبرة لا تقل عن سنتين بالتحرير الصحفي.

– يفضل إجادة اللغة الإنجليزية.

5- سكرتير

المتطلبات:

– دبلوم سكرتارية أو لغة إنجليزية.

– خبرة لا تقل عن سنتين بالعمل بالسكرتارية.

– إجادة اللغة الإنجليزية.

6- مراسل

المتطلبات:

– شهادة الثانوية العامة.

– خبرة لا تقل عن سنتين بالعمل كمراسل.

المميزات الممنوحة:

– راتب أساسي مع بدل نقل وبدل سكن.

– بدل غلاء معيشة.

– بدل علاوة اجتماعية.

– علاوة سنوية.

– تأمين طبي للموظف وعائلته.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً عن طريق إرسال السيرة الذاتية مع توضيح الوظيفة المتقدم لها إلى البريد الإلكتروني: jobs@psu.edu.sa أو إلى الفاكس رقم: 0114548317.