 واشنطن: لن نسمح بإقامة ديكتاتورية في فنزويلا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 23 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 15 أغسطس 2017 ميلاديا

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واشنطن: لن نسمح بإقامة ديكتاتورية في فنزويلا

واشنطن: لن نسمح بإقامة ديكتاتورية في فنزويلا
المناطق - وكالات

أعلن نائب الرئيس الأمريكي، مايك بينس، أن الولايات المتحدة لن تسمح بإقامة ديكتاتورية في فنزويلا، وستستخدم كل قوتها الاقتصادية والدبلوماسية من أجل إعادة إرساء الديمقراطية هناك.

وقال بينس، الذي يقوم حاليا بزيارة كولومبيا، في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس، اليوم الاثنين: “الرئيس ترامب أفهمَنا بوضوح أننا لن نقف مكتوفي الأيدي نراقب انحدار فنزويلا نحو الديكتاتورية”.

وشدد على أن تحول فنزويلا إلى دولة فاشلة سيهدد أمن ورخاء دول نصف الكرة الغربي والشعب الأمريكي أيضا، مؤكدا أن الولايات المتحدة تفضل تسوية الوضع في فنزويلا بطرق سلمية، بما فيها الضغط الاقتصادي والدبلوماسي.

من جانبه، رفض الرئيس الكولومبي التدخل العسكري كحل للأزمة في فنزويلا.

يذكر أنه بعد يومين من فرض واشنطن العقوبات ضد كاراكاس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة الماضي، أنه لا يستبعد احتمال استخدام القوة ضد فنزويلا، واصفا الوضع في هذا البلد بـ”الفوضى الخطرة”. بالمقابل، وصفت السلطات في فنزويلا تهديد ترامب هذا بـ”المتهور”.

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