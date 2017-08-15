رسميا.. برشلونة يضم البرازيلي باولينيو

أعلن نادي برشلونة،الاثنين، ضم لاعب الوسط الدولي البرازيلي باولينيو مقابل 40 مليون يورو، في أول تعاقد يجريه منذ انتقال البرازيلي نيمار، إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، في صفقة قياسية.

وأعلن النادي الكتالوني، في بيان، أنه توصل إلى اتفاق مع نادي غوانغجو إيفرغراندي الصيني “على انتقال اللاعب باولينيو بيزيرا مقابل 40 مليون يورو”، مشيرا إلى أن اللاعب البالغ من العمر 29 عاما، سيخضع لفحص طبي، الخميس، يليه توقيع العقد وتقديمه رسميا. وكشف برشلونة أن قيمة فسخ عقد باولينيو حددت بـ120 مليون يورو.

وهو أول تعاقد جديد للنادي الكتالوني، منذ انتقال مهاجمه نيمار إلى سان جيرمان في أوائل أغسطس/آب، في صفقة قياسية بلغت قيمتها 222 مليون يورو، هي قيمة البند الجزائي لفسخ عقد اللاعب البالغ من العمر 25 عاما، مع برشلونة الذي انضم إليه عام 2013.

ويبدي برشلونة اهتماما كبيرا بضم البرازيلي فيليبي كوتينيو من نادي ليفربول الإنجليزي، والفرنسي عثمان ديمبيلي من بوروسيا دورتموند الألماني. إلا أن الناديين رفضا العروض التي تقدم بها برشلونة.

وقبل انتقال نيمار، ضم برشلونة البرتغالي نلسون سيميدو من بنفيكا، واستعاد لاعبه السابق جيرار ديلوفيو من إيفرتون الإنجليزي.

وكان باولينيو انضم إلى النادي الصيني في صيف 2015، قادما من نادي توتنهام هوتسبر الإنجليزي.