 العالم على موعد مع واي فاي أسرع بـ 100 مرة من المستخدم حاليا ! | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 23 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 15 أغسطس 2017 ميلاديا

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العالم على موعد مع واي فاي أسرع بـ 100 مرة من المستخدم حاليا !

العالم على موعد مع واي فاي أسرع بـ 100 مرة من المستخدم حاليا !
المناطق - وكالات

يبدو أننا على موعد مع إنشاء شبكة واي فاي عالية السرعة، أسرع 100 مرة من شبكاتنا الحالية، باستخدام موجات الإشعاع عالية التردد.

تمكن الباحثون الأمريكيون ولأول مرة من إرسال إشارات الفيديو، باستخدام موجات تيراهيرتز عالية التردد، بدلا من موجات المايكروويف التقليدية.

وتسمح موجات تيراهيرتز للبيانات بالانتقال عند حد 50 غيغابايت في الثانية، وهذا يوفر سرعات تصل إلى 100 مرة أسرع من الحد الممكن الوصول إليه في يومنا الحالي، حيث تصل الشبكات اللاسلكية إلى سرعة قصوى تبلغ 500 ميغابايت.

وقال البروفيسور، دانيل ميتلمان، من جامعة براون في الولايات المتحدة: “لقد أظهرنا إمكانية نقل تيارات البيانات المنفصلة على موجات تيراهيرتز، بسرعة عالية جدا، وبمعدلات خطأ منخفضة للغاية”.

وأضاف موضحا: “وتظهر نتائجنا أنه يمكن تطبيق الابتكار الجديد في شبكات تيراهيرتز اللاسلكية المستقبلية”.

وتستخدم شبكات الصوت والبيانات الحالية موجات المايكروويف، لنقل الإشارات لاسلكيا. ولكن أصبح الطلب على البيانات أسرع من قدرة تحمل شبكات المايكروويف.

وتتمتع موجات تيراهيرتز بترددات أعلى من الموجات الصغيرة أو أشعة مايكروويف، وبالتالي فهي أكثر قدرة على نقل البيانات.

ومع ذلك، بدأ العلماء للتو بتجربة ترددات موجات تيراهيرتز، مع العلم بأن العديد من المكونات الأساسية اللازمة لهذا النوع من الاتصال، ما تزال غير موجودة حتى الآن.

وتعد هذه المرة الأولى التي تُستخدم فيها موجات تيراهيرتز لإرسال إشارات متعددة، من خلال قناة واحدة. وهذا ما يسمى تقنية “تعدد الإرسال”، التي تسمح لكابل واحد بإيصال شبكة واي فاي اللاسلكية، إلى مئات المستخدمين.

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