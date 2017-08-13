 قرقاش: التحرك القطري في يأسه يحرق جسوره مع محيطه وبرغم ضجيجه يرمي كل أوراقه | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 23 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 15 أغسطس 2017 ميلاديا

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قرقاش: التحرك القطري في يأسه يحرق جسوره مع محيطه وبرغم ضجيجه يرمي كل أوراقه

قرقاش: التحرك القطري في يأسه يحرق جسوره مع محيطه وبرغم ضجيجه يرمي كل أوراقه
المناطق - وكالات

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، إن قطر تفتح جبهات عدة مع السعودية، مشيراً إلى أن الدوحة قطر تسعى لتسييس الحج وإعلامها يغطي أحداث العوامية بطريقة خبيثة.

وقال في سلسلة تغريدات على “تويتر” إن الموقف القطري مكابر.. يتهم الإمارات بتصدر الحملة ضده ويفتح جبهات وجبهات مع السعودية.. ويرى أن تقويضه لأمن البحرين ومصر حق طبيعي.. “منطق اللامنطق”، بحسب نعبيره.

وغرد قائلاً: “إن التحرك القطري في يأسه يحرق جسوره مع محيطه، وبرغم ضجيجه يرمي في خيبته كل أوراقه أملاً في تدخل خارجي يمكّن الوساطة، واصفاً الأمر بأنه “تخبط لا يبشر بتقصير الأزمة”.

وأضاف أنه “إذا كانت الإمارات المحرضة فلم #تسييّس_الحج ؟ والتغطية الخبيثة لأحداث العوامية ؟ والإستدارة المخزية في ملف اليمن ؟ موقف متخبط بعيد عن المنطق”.

وقال قرقاش في تغريداته: “أما شعارات السيادة التي رفعت زيفا في بداية الأزمة فأطلالها هزيلة في خضم تنازل عن كل صورها، سريع ومنحدر، كم تمنيت إدارة أعقل للأزمة في الدوحة”.

واختتم قرقاش تغريداته قائلاً: “للخروج من هذه المتاهة وهذا النفق المظلم أمام الدوحة فرصة للعودة للمنطق والواقع أساسه المطالب ١٣ كإطار للتفاوض والإقرار بأن الحل في الرياض “.

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