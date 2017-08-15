 (فيديو) عبدالحسين عبدالرضا يتحدث عن موعد وفاته .. وقد حدث ! | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 23 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 15 أغسطس 2017 ميلاديا

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(فيديو) عبدالحسين عبدالرضا يتحدث عن موعد وفاته .. وقد حدث !

(فيديو) عبدالحسين عبدالرضا يتحدث عن موعد وفاته .. وقد حدث !
المناطق - وكالات

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للراحل الكويتي عبدالحسين عبدالرضا عام 2015 وهو يتحدث عن نصائح طبية لعمليات القلب التي كان يجريها.

الغريب ليس في النصائح، بل في حديث عبدالرضا الذي قال إنه طلب من الطبيب أن يعطيه فرصة ليعيش عامين آخرين فقط، وهذا ما حدث، حيث توفي هذا العام (2017)، أي بعد عامين من طلبه.

وقال عبدالرضا في مقطع الفيديو: “أنا عطني سنتين باقي العمل لك”، وهو يتحدث عن أن الأعمار بيد الله.

الجميع أجمع على حب الراحل وما يقدمه من فن راقٍ تابعه جيل كامل على مدى 40 عاماً، انطلق فيها عبر مسرحياته ومسلسلاته الشهيرة التي دخلت منازل الخليجيين والعرب عموماً.

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