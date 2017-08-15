اليمن.. قتلى وجرحى بانفجار عبوة ناسفة في الضالع

قتل 13 شخصاً وجرح سبعة آخرين في مديرية قعطبة شمال محافظة #الضالع إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارة تحمل مدنيين، وفق مصدر عسكري من قوات الجيش الوطني.

وقال المصدر إن العبوة كانت مزروعة في إحدى المطبات بالشارع العام في مدخل قعطبة وكانت مجهزة لاستهداف قوات الجيش الوطني.

وأضاف أن من زرع العبوة ما زال مجهولاً حتى اللحظة، وأن قوات الجيش والمقاومة تحمل ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح مسؤولية الانفجار واستهداف المدنيين. وتعتبر مديرية قعطبة من المناطق المحررة من الانقلابيين قبل عام.