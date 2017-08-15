هلال الباحة ينفذ محاضرة إسعافية تثقيفية وتوعوية

نفذت هيئة الهلال الاحمر في الباحة على مسرح مهرجان العسل الدولي العاشر برغدان محاضرة إسعافية تثقيفية وتوعوية وذلك للتعريف بمبادئ الاسعافات الأولية وعن كيفية التعامل مع بعض أنواع الحوادث والحريق وذلك بحضور مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة أ/ خالد محمد الغامدي.

واوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمنطقة الباحه / عماد منسي الزهراني بانه تم التركيز على جانب الأطفال وتم إستهداف العوائل بالتوعية اللازمة حيث أن حضور العوائل كان كبيرا ولكي تستفيد من تلك الرسائل تم تبسيطها لهم بطريقة ميسرة وتخلل المحاضرة مسابقة تثقيفية بجوائز عبارة عن حقائب إسعافية بغية التشجيع كما تم توزيع بروشورات تتضمن الإسعافات الأولية وأنواعها على الحضور، مشيرا بانه القى المحاضرة كل من المدرب عبدالخالق الزهراني والاخصائي حمزة الزهراني.

و تحدث المتطوع طبيب الإمتياز أنس على الزهراني عن أهمية التطوع في الهلال الأحمر ومدى الإستفادة من كل الكوادر في خدمة المجتمع.

وبين الزهراني أن المحاضرة للاسعافات الاوليه إستهدفت جميع افراد المجتمع رجال ونساء كما احتوت على معلومات قيمه في جميع الحالات الطارئه التي تساعد الفرد على تقديم الاسعافات الاوليه للمرضى والمصابين.