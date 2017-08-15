 خلال لقائه بمدير تعليم تبوك: العريني: نطمح لزيادة أندية فطن الصيفية العام المقبل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 23 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 15 أغسطس 2017 ميلاديا

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خلال لقائه بمدير تعليم تبوك: العريني: نطمح لزيادة أندية فطن الصيفية العام المقبل

خلال لقائه بمدير تعليم تبوك: العريني: نطمح لزيادة أندية فطن الصيفية العام المقبل
المناطق - تبوك- فايز السميري

أكد المدير العام للبرنامج الوقائي الوطني للطلاب والطالبات “فطن” د. ناصر بن منصور العريني أن ثقافة “فطن” ترسخ لبناء الاتجاهات وتعزيز الثوابت الوطنية، والعمل على زيادة عدد أندية فطن النوعية الصيفية في العام المقبل بجودة أعلى ومشاركة مجتمعية أكبر بعد أن انطلقت هذا العام بثمانية أندية فقط.
جاء ذلك خلال لقائه مع المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك المكلف إبراهيم بن حسين العُمري بحضور منسق برنامج فطن بمنطقة تبوك حامد البلوي والمنسق الإعلامي ماجد العنزي على هامش اختتام فعاليات ناديي فطن للبنين والبنات في حقل الذي تواصلت فعالياته هذا العام خلال الإجازة الصيفية.
وقال العريني: البرنامج أصبح من أهم عناصر العمل المشترك الذي تقدمه وزارة التعليم بالتعاون مع الوزارات والإدارات الحكومية والجهات الخاصة المعنية مشيداً بالإقبال الكبير الذي شهدته برامج ومناشط أندية فطن النوعية الصيفية التي تم تنفيذها في ثمانية مناطق تعليمية بالمملكة ومنها محافظة حقل بمنطقة تبوك من خلال برامج ونشاطات في مجال تنمية مهارات الطلاب والطالبات التطبيقية الشخصية والاجتماعية بإكسابهم القيم والمهارات والسلوكيات الإيجابية.

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