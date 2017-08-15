ختام برنامج حياة هانئة بصوير

اختتمت جمعية تواد للتنمية الأسرية ؛ بالتعاون مع جمعية التنمية الأسرية بصوير البرنامج التدريبي “حياة هانئة” و الذي أقيم على مدى يومين تدريبيين و أستهدف الشباب المقبلين على الزواج و المتزوجين حديثًا ، شمل في محتواه الجانب الشرعي و الذي قدمه الأستاذ تركي بن عبيد السند ، و الجانب النفسي و الاجتماعي و قدمه الأستاذ سعد بن خميس الشراري .

و قد تعددت محاور البرنامج خلال اليومين و تنوع في شتى المجالات بدءً من الأحكام و الآداب الشرعية المتعلقة بالحياة الزوجية ، و شروط تحقيق السعادة و الاستقرار بين الزوجين ، و من ثم التعرف على مهارات الاشباع العاطفي و تحقيق التوافق بين الطرفين إضافة إلى الاحتياجات النفسية لهما .

كما تعرف الحضور على عددًا من المهارات اللازمة ؛ كفن إدارة الحوار بين الزوجين ، و مهارة حل المشكلات ،إضافة إلى تنمية الحبّ بينهما ، و عددٍ من المهارات الأخرى .

هذا و قدم رئيس مجلس إدارة جمعية التنمية الأسرية بصوير الأستاذ عطالله بن مكمي الرويلي شكره و تقديره لجمعية تواد للتنمية الأسرية لتقديمهم هذا البرنامج و الشكر موصول للمدربين على حضورهما المميز و أدائهما الرائع ، مبينًا بأن الهدف من هذه البرامج هو تحقيق قدر كبير من التوافق بين الأزواج من خلال الأساليب المتقدمة في تنمية مهارات التعامل بينهما .