خلال زيارته لشرطة المنطقة .. نائب أمير الجوف: فخورون بكم وأنتم تسهرون على راحتنا وأمن هذا الوطن المعطاء

أعرب صاحب السمو صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الجوف عن فخره واعتزازه بمنسوبي الأمن العام بمنطقة الجوف من ضباط وصف ضباط وأفراد .

وقال سموه خلال زيارته مديرية شرطة منطقة الجوف اليوم الاثنين إننا فخورون بكم وأنتم تسهرون على راحتنا وتقدمون الغالي والنفيس في سبيل أمن هذا الوطن المعطاء، فلكم منا كل الشكر والتقدير على ما تقومون به من جهود من أجل استتباب الأمن في ظل ما وفرته حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين _ حفظهم الله – من إمكانات بشرية وأجهزة وآليات متطورة.

وأضاف سمو نائب أمير منطقة الجوف أن ما شاهدته اليوم يثلج الصدر ويبعث الطمأنينة ، ودعا سموه الله أن يتقبل شهداء الوطن ويمن على المصابين بالشفاء العاجل ويحمي وطننا من كيد الكائدين وتربص المتربصين ويديم علينا نعمة الأمن والأمان .

وكان صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبد العزيز قد قام بزيارة تفقدية لشرطة منطقة الجوف وكان في استقبال سموه الكريم وكيل الإمارة أحمد بن عبدالله بن محمد آل الشيخ ومدير شرطة منطقة الجوف اللواء قحاط بن محمد قحاط وعدد من قيادات الشرطة وأفرع الأمن العام بالمنطقة ، حيث عُزف السلام الملكي وتخللت زيارة سموه الكريم المركز الثقافي والإعلامي وأطلع على فلم وثائقي عن شرطة منطقة الجوف ، بعد ذلك استمع سموه لشرح عن المركبات الخاصة بقطاعات أفرع الأمن العام ، كما قام سموه بجولة على المعرض الدائم لإدارة الأسلحة والمتفجرات ، ثم توجه سموه لقاعة الأمير نايف بن عبدالعزيز ” رحمة الله ” للمحاضرات وذلك بحضور معالي مدير جامعة الجوف الدكتور اسماعيل بن محمد البشري وفضيلة رئيس محكمة الاستئناف الشيخ زياد بن محمد السعدون وفضيلة رئيس المحكمة العامة الشيخ نايف بن زايد الزايد ورئيس النيابة العامة سعود بن عبدالعزيز البويليد وبدأ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوت آيات عطره من الذكر الحكيم ثم كلمة لمدير شرطة منطقة الجوف الذي رحب من خلالها بصاحب السمو الملكي نائب أمير المنطقة وصحبه الكرام منوهاً بالجهود التي تقوم بها حكومتنا الرشيدة في سبيل راحة وأمن المواطنين، ومتابعة سمو وزير الداخلية وسمو وأمير المنطقة ونائبة لأفرع الأمن العام بالمنطقة.

بعد ذلك ألقيت قصيدة شعرية لوكيل الرقيب/ منيف الرشيدي وقصيدة أخرى للشاعر مهند الخالدي.

وفي نهاية الحفل تسلم سموه الكريم الهدايا التذكارية من شرطة المنطقة . كما قام سمو نائب أمير منطقة الجوف بزيارة لإدارة الأدلة الجنائية واستمع لشرح عن احدث الإمكانيات الموجودة وافتتح سموه مختبر نظام بصمة السلاح الناري، مقدماً سموه شكره للعاملين فيه، مودعاً سموه بمثل ما استقبل به من حفاوة وتكريم.