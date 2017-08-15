نائب أمير الجوف يلتقي بفريق نخبة الشمال ويشيد بدورهم الإنساني

أشاد صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن فهد بن تركي بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الجوف بالدور الإنساني الذي يقومون به فريق ” نخبة الشمال للإنقاذ ” التطوعي وجهودهم في هذا المجال .

جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتب بديوان الإمارة اليوم قائد الفريق عبد العزيز بن عويد الطالب وأعضاء مجلس الإدارة.

وفي بداية اللقاء قدم الطالب وأعضاء الفريق التهنئة لسمو الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بمناسبة الأمر الملكي الكريم بتعيينه نائباً لأمير منطقة الجوف، متمنين لسموه التوفيق .

كما قدم الطالب نبذه عن مراحل التأسيس التي بدأ بها الفريق عام 2014م حيث تشكل من مجموعة من شباب المنطقة هواة البر وذو الخبرة في عملية البحث والإنقاذ حتى وصل العدد إلى 153 عضواً على مستوى المنطقة .

وأوضح الأمين العام والمتحدث الرسمي للفريق سامي بن نزال الخليفة أن ما تم إنقاذه 56 تائهاً في صحراء الجوف والعثور على 8 متوفين بالتعاون مع الجهات الأمنية، وأوضح أنه تم تنفيذ أربعة فرضيات لبحث عن مفقودين وهميين، كما شارك الفريق بإنقاذ وتوجيه سالكي الطريق حنباً إلى جنب مع فرق الدفاع المدني أثناء السيول والأمطار، كما أبرم الفريق اتفاق مع فريق ساعد الشمال بمنطقة الحدود الشمالية للتعاون في البحث عن مفقودين .

وأعرب سمو نائب أمير منطقة الجوف عن سروره بما يقوم به الفريق من جهود إنسانية تساند الجهات المعنية متمنياً لهم التوفيق والدعم .

وفي نهاية اللقاء قدم قائد الفريق درعاً تذكارياً وتقريراً عن جهود الفريق لسمو نائب أمير منطقة الجوف، معربين عن شكرهم لسموه على هذا اللقاء والتوجيه .