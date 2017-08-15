 عضو بالشورى يطالب بتوظيف السعوديات في «البقالات» | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 26 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 18 أغسطس 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

فريق طبي بمركز المراقبة الصحية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ينقذ حياة حاجة ستينية وزير الخارجية اليمني يُؤكد أمام مجلس الأمن تقديم الحكومة كل التنازلات من أجل السلام مقذوفات حوثية تصيب عددا من المنازل والسيارات بنجران فتح باب التسجيل في مؤتمر البحر الأحمر الدولي الرابع لطب العيون 2018 بائعة الورد سعوديه محل أشادات سياح منطقة الباحة وتطمح لتبني مشروعها جامعة المؤسس تحتفل بالخريجين والخريجات ضمن برامج الهيئة السعودية للتخصصات الصحية سفير اليمن في فيينا يلتقي أمين عام الخارجية النمساوية الشرطة: طعن عدة أشخاص بمدينة توركو الفنلندية واعتقال شخص امام وخطيب المسجد النبوي : مكانة الحج في الاسلام والفوز بالآجر العظيم الملك يبحث مع هادي مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية جمرك الحديثة يُحبط خمس محاولات لتهريب أكثر من 300 ألف حبة من حبوب “الكبتاجون” تجاوب مع بلاغ مواطن .. بلدية الدلم تضبط لحوم في سكن العمالة المشغلة للمسلخ

عضو بالشورى يطالب بتوظيف السعوديات في «البقالات»

عضو بالشورى يطالب بتوظيف السعوديات في «البقالات»
المناطق_الرياض

طالب عضو في مجلس الشورى السعودي بإقامة مراكز تجارية شاملة لجميع الخدمات، كالبقالات والصيدليات والمغاسل والحلاقين والخياطة والمطاعم والبناشر في الأحياء، وأن يسمح بتوظيف السعوديات فيها من ساكنات الحي، على أن يمنع منح تراخيص للبقالات الصغيرة والصيدليات وغيرها الموزعة والمنفردة، والتي أصبح عددها أكثر من أعداد المواطنين.

ووفقاً لصحيفة الحياة ، فقد دعا نائب رئيس اللجنة المالية بمجلس الشورى الدكتور فهد بن جمعة في مقترحه، إلى أن يكون حجم المركز ومساحته متناسبين مع حجم كثافة سكان الحي، وأن يكون بناؤه بتصميم حديث ومطور، وأن يشمل المركز خدمات غير مكررة، كبقالة واحدة أو حلاق واحد.

وأشار إلى أن مقترحه سيشجع السعوديات والسعوديين على العمل، إذ سيوفر المواصلات عليهم، لأنهم من سكان الحي، وذلك أكثر أماناً، وبخاصة للسعوديات، لأن سكان الحي يعرفون بعضهم بعضاً.

وقال: «المقترح سيوفر عدداً من الوظائف، كما يترك توصيل الطلبات والخدمة للسعوديين، مثل كريم وأوبر وغيرها».

التعليقات (١) اضف تعليق

  1. ١
    المريض النفسي

    الله يشفيك هذا موب صاحي حرمة في بقالة ولا حلاق

    اضافة رد

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>