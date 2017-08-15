عضو بالشورى يطالب بتوظيف السعوديات في «البقالات»

طالب عضو في مجلس الشورى السعودي بإقامة مراكز تجارية شاملة لجميع الخدمات، كالبقالات والصيدليات والمغاسل والحلاقين والخياطة والمطاعم والبناشر في الأحياء، وأن يسمح بتوظيف السعوديات فيها من ساكنات الحي، على أن يمنع منح تراخيص للبقالات الصغيرة والصيدليات وغيرها الموزعة والمنفردة، والتي أصبح عددها أكثر من أعداد المواطنين.

ووفقاً لصحيفة الحياة ، فقد دعا نائب رئيس اللجنة المالية بمجلس الشورى الدكتور فهد بن جمعة في مقترحه، إلى أن يكون حجم المركز ومساحته متناسبين مع حجم كثافة سكان الحي، وأن يكون بناؤه بتصميم حديث ومطور، وأن يشمل المركز خدمات غير مكررة، كبقالة واحدة أو حلاق واحد.

وأشار إلى أن مقترحه سيشجع السعوديات والسعوديين على العمل، إذ سيوفر المواصلات عليهم، لأنهم من سكان الحي، وذلك أكثر أماناً، وبخاصة للسعوديات، لأن سكان الحي يعرفون بعضهم بعضاً.

وقال: «المقترح سيوفر عدداً من الوظائف، كما يترك توصيل الطلبات والخدمة للسعوديين، مثل كريم وأوبر وغيرها».