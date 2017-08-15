 ”انستجرام” يقود رجال الأمن لفك لغز السطو على أحد المنازل في الطائف. | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 23 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 15 أغسطس 2017 ميلاديا

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”انستجرام” يقود رجال الأمن لفك لغز السطو على أحد المنازل في الطائف.

”انستجرام” يقود رجال الأمن لفك لغز السطو على أحد المنازل في الطائف.
المناطق_الطائف

ساعد تطبيق “إنستجرام” في القبض على أحد اللصوص الذي قام بالسطو على أحد المنازل جنوبي الطائف وسرق حقيبة مليئة بالفضة وخنجر ثمين قيمته 80 الف ريال وملابس وسلاح مرخص مع ذخيرته.

وبحسب مصادر لموقع “عين اليوم” فإن أحد رجال الأمن قد نجح في استدراج اللص عبر تطبيق “انستجرام” وضبطه وإعادة كامل المسروقات لأصحابها.

وتقول التفاصيل أنه بعدما قام اللص بعرض السلاح المسروق على تطبيق “انستجرام” بغرض بيعه ، نجح أحد رجال الأمن في تتبعه ، حيث قام بمحادثته والاتفاق على اللقاء بينهما من أجل استلام السلاح.

وفي الوقت المحدد للقاء تم ضبط اللص في زمن قياسي والذي اعترف بالسرقة وقام بإعادة جميع المسروقات لصاحب المنزل ، وتولت الجهات المعنية التحقيق في الحادث.

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