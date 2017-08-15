مقتل هيثم الطرازي أبرز قادة داعش في مطيبيجة بالعراق

أعلن قائد عمليات دجلة الفريق الركن مزهر العزاوي مساء أمس الإثنين، عن مقتل أبرز قادة تنظيم داعش في مطيبيجة قرب الحدود الفاصلة بين ديالي وصلاح الدين.

وقال العزاوي إن قوة أمنية مشتركة قتلت القيادي في تنظيم داعش هيثم عبد الله حمد الطرازي، وأحد مرافقيه بعملية نوعية جرت قرب حاوي العظيم، 80 كم شمال ب‍عقوبة.

وأضاف أن الطرازي، وهو عراقي الجنسية، يعد من أبرز قادة داعش في مطيبيجة وهو يمثل هدفاً مهماً للقوات الأمنية، ونجحت في قتله بعد رصد استخباري مميز حدد موقعه بدقة.

وبيّن أن العمليات النوعية نجحت في الإطاحة بالعديد من قادة داعش خلال الأشهر الماضية، خاصة في قرب الحدود بين ديالي وصلاح الدين.