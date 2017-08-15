قيمة «أوبر» تقفز لأكثر من 100 مليار دولار

تتسابق المجموعات الاستثمارية على اغتنام فرصة تملك حصة في الشركة العالمية المتخصصة بخدمات نقل الركاب عبر العالم “أوبر”، وسط تكهنات تثار في الأروقة حول الأسباب الدافعة للشركة نحو بيع جزء من أسهمها رغم سيطرة “النزعة” التفاؤلية على مستقبل أوبر المتوقع أن تتجاوز قيمتها التقديرية الـ100 مليار دولار.

عروض الاستحواذ الثلاثة، التي ترتكز في أغلبيتها على شراء أسهم “أوبر” من المساهمين الحاليين بدلا من طرح أسهم جديدة، لا تعدو كونها عروضا أولية، لعل أبرزها تترجم في محادثات شراء “سوفتبنك” حصة استراتيجية تمكنها من بسط يدها “العليا” على الشركة.

وبحسب المعلومات المنشورة في صحيفة “نيويورك تايمز”، فقد قرر مجلس إدارة “أوبر” الاستمرار في دراسة العرض المقدم أيضاً من تحالف يقوده المستثمر في الشركة “شيرفين بيشيفار”، والذي يهدف لشراء جزء من حصة المستثمرين الحاليين.

وكان صوت المجلس في وقت سابق على استئناف المحادثات بشأن المقترح المقدم من “Dragoneer Investment Group” لشراء جزء من حصة المساهمين.

وتصدر “سوفت بنك” قائمة المهتمين بشراء حصة ضخمة في “أوبر” وظهرت مؤخراً نقاشات جدية في هذا الإطار من قبل الرئيس التنفيذي لشركة “سوفت بنك” ماسايوشي سون.

أما في تفاصيل العرض الثاني المقدم من المستثمر “شيرفين بيشيفار”، يخطط بيشيفار إلى شراء 75 % من الأسهم المملوكة من قبل ” Benchmark ” أحد أكبر المستثمرين في “أوبر”، كشرط أساسي للاستحواذ، وهذا من شأنه أن يسهم في خسارة Benchmark “مقعده” على متن شركة النقل العملاقة أوبر.