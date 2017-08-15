 العريني يشهد حفل ختام فعاليات نادي فطن الصيفي بحقل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 23 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 15 أغسطس 2017 ميلاديا

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العريني يشهد حفل ختام فعاليات نادي فطن الصيفي بحقل

العريني يشهد حفل ختام فعاليات نادي فطن الصيفي بحقل
المناطق_فايز السميري
شهد مدير عام البرنامج الوقائي الوطني فطن د.ناصر بن منصور العريني مساء أمس الاثنين الحفل الختامي لفعاليات نادي فطن النوعي الصيفي للبنين بمحافظة حقل وذلك بمقر النادي بمتوسطة الوليد بن عبادة بحقل بحضور منسق فطن بمنطقة تبوك حامد البلوي وقائد النادي عبدالله الجابر
وأكد العريني خلال كلمته في الحفل على النجاح الكبير الذي حققه ناديي فطن الصيفية للبنين والبنات بمحافظة حقل واستقطابهما للطلاب والطالبات في إجازة الصيف ببرامج ومناشط نوعية تلامس احتياجاتهم  ورغباتهم تحت شعار “صيف الوطن لجيل فطن” مشيدا بالاقبال والتفاعل الكبير الذي شهده النادي من الطلاب والطالبات مقدما شكره لكافة العاملين في النادي على جهودهم
وفي ختام الحفل كرم مديرعام فطن الطلاب الفائزين في المسابقات المختلفة واللجان العاملة والفريق الفني والإداري للنادي.
وكان الحفل قد بدأ بكلمة لقائد النادي ثم كلمة للطلاب المشاركين كما شاهد الجميع عرضا مرئيا للبرامج والفعاليات التي تم تنفيذها

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