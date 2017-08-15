وفاة مؤدية مشاهد خطيرة خلال تصوير فيلم (ديدبول)

ذكرت الشرطة الكندية في مدينة فانكوفر، اليوم الاثنين، أن امرأة تؤدي مشاهد خطيرة ، بدلا من الممثلين، توفيت بعد حادث مميت خلال تصوير الجزء الثاني من فيلم “ديدبول”. وذكرت الشرطة إن الحادث وقع خلال قيامها بأداء مشهد خطير بدراجة نارية.

وتقوم شرطة فانكوفر بالتعاون مع شركة “وركزافيك”، وهى شركة تأمين تعويضات العمال في بريتش كولومبيا بكندا، بالتحقيق في الحادث.يذكر أن تصوير فيلم “ديدبول 2″، وهو فيلم أمريكي يستند إلى شخصية ديدبول في قصص “مارفيل كوميكس” المصورة، بدأ في نهاية حزيران/يونيو الماضي. ومن المتوقع أن يتم عرض الفيلم الذي يقوم ببطولته ريان رينولدز في حزيران/يونيو 2018