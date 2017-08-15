 إيطاليا تتجاوز أزمة مقتل ريجيني وتعيد سفيرها للقاهرة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 23 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 15 أغسطس 2017 ميلاديا

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إيطاليا تتجاوز أزمة مقتل ريجيني وتعيد سفيرها للقاهرة

إيطاليا تتجاوز أزمة مقتل ريجيني وتعيد سفيرها للقاهرة
المناطق_وكالات

قال وزير الخارجية الإيطالي أنجلينو ألفانو اليوم (الاثنين)، إنه سيعيد سفير بلاده إلى القاهرة بعد أكثر من عام على استدعائه بسبب مقتل الباحث جوليو ريجيني.

وأضاف ألفانو في بيان: «الحكومة الإيطالية ما زالت ملتزمة استجلاء ملابسات اختفاء جوليو المأسوي».

وتابع: «إرسال مبعوث رسمي سيساعد من خلال الاتصالات مع السلطات المصرية على تعزيز التعاون القضائي وبالتالي البحث عن الحقيقة».

واختفي ريجيني الذي كان عمره 28 عاماً من شوارع القاهرة في كانون الثاني (يناير) 2016 وعٌثر على جثته على جانب طريق سريع قرب القاهرة في الثالث من شباط (فبراير) من العام نفسه وعليها آثار تعذيب شديد. واستدعت إيطاليا سفيرها في نيسان (أبريل) 2016.

وتعاون القضاء في روما والقاهرة على مدى العام الماضي، ولكن لم يتم توجيه اتهام لأحد بقتل ريجيني.

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