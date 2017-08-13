 الصين: لن نقف مكتوفي الأيدي أمام عقوبات أمريكية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 23 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 15 أغسطس 2017 ميلاديا

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الصين: لن نقف مكتوفي الأيدي أمام عقوبات أمريكية

الصين: لن نقف مكتوفي الأيدي أمام عقوبات أمريكية
المناطق_وكالات

حذرت الصين الثلاثاء، بأنها لن تقف مكتوفة الأيدي وستدافع بشدة عن حقوقها في حال فرضت الولايات المتحدة عقوبات تعيق التجارة بين البلدين، وذلك بعدما فتحت واشنطن تحقيقا بحق القوة الاقتصادية الثانية في العالم حول ملف الملكية الفكرية.

وأعلنت وزارة التجارة الصينية في بيان أنه اذا اقرت الولايات المتحدة تدابير تضر بالمبادلات التجارية الثنائية وتخالف القواعد التجارية المتعددة الأطراف، فإن الصين لن تقف مكتوفة الأيدي.

وتابع البيان أن الصين ستتخذ بالتأكيد كل التدابير المناسبة للدفاع بقوة عن حقوقها ومصالحها المشروعة محذرا من أي عمل حمائي من جانب الولايات المتحدة.

ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاثنين، مذكرة تطلب من ممثله التجاري روبرت لايتهايزر إجراء تحقيق لتحديد ما إذا كانت السياسة التجارية الصينية تسيء إلى الشركات الأمريكية في مجال الملكية الفكرية، واتهم ترامب بكين صراحة بسرقة الملكية الفكرية الأمريكية.

وردت وزارة الخارجية الصينية منذ الاثنين، محذرة من احتمال شن حرب تجارية لن يخرج منها أي طرف منتصرا.
والولايات المتحدة هي الشريك التجاري الثاني للصين بعد الاتحاد الأوروبي.

وهذا التحقيق الجديد الذي يضاف إلى تحقيقات عديدة فتحتها واشنطن ضد الصين في المجال التجاري ولا سيما بشأن الصلب والألمنيوم، قد يفضي إلى عقوبات.

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