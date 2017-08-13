 السجن 5 سنوات وغرامة 3ملايين ريال للمغردين المسيئين لأهل الفضل والعلم والمشككين في الثوابت الدينية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 23 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 15 أغسطس 2017 ميلاديا

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السجن 5 سنوات وغرامة 3ملايين ريال للمغردين المسيئين لأهل الفضل والعلم والمشككين في الثوابت الدينية

السجن 5 سنوات وغرامة 3ملايين ريال للمغردين المسيئين لأهل الفضل والعلم والمشككين في الثوابت الدينية
المناطق_الرياض

قال المحامي والمستشار القانوني حمود الخالدي، إن المغردين الذين ينشرون بعض المواد عبر وسائل التواصل الاجتماعي بهدف الانتقاص من الرموز وأهل الفضل والعلم والتشكيك في ثوابتنا الدينية والمجتمعية يضعون أنفسهم تحت طائلة نظام مكافحة الجريمة المعلوماتية،

وأضاف الخالدي، أن قانون الجريمة المعلوماتية ينص على السجن مدة لا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تزيد عن 3 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين بحق كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية: إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة أو إعداده أو إرساله أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي.

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