“الإسكان” و”العقاري” يعلنان 28 ألف منتج سكني وتمويلي

توقَّعت مصادر مطلعة أن يصل عدد المنتجات السكنية التي ستُعلنها وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقاري اليوم الثلاثاء إلى 28 ألف منتج سكني وتمويلي.

وينتظر إعلان تفاصيل الدفعة السابعة من حملة “سكني” صباح هذا اليوم الثلاثاء في مؤتمر صحفي، يعقده مسؤولو “الإسكان” وصندوق التنمية العقاري.

وأكدت المصادر أن الدفعة الجديدة ستشمل 7700 تمويل مدعوم، بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية، إضافة إلى قِطع أراضٍ دون مقابل مالي، ووحدات سكنية في إطار برنامج البيع على الخارطة “وافي”، بالشراكة مع المطورين العقاريين.

وكانت وزارة الإسكان قد أطلقت الشهر الماضي 27658 منتجًا سكنيًّا في جميع مناطق الـسعـودية، في إطار الدفعة السادسة من برنامج “سكني”، الذي يستهدف تخصيص وتسليم 280 ألف منتج خلال العام الجاري 2017؛ ليصبح إجمالي عدد المنتجات السكنية والتمويلية التي أطلقتها الوزارة منذ فبراير الماضي 127957 منتجًا.