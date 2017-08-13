معهد الإدارة العامة يعلن توفر وظائف تعليمية شاغرة للرجال والنساء

أعلن معهد الإدارة العامة عن رغبته في شغل بعض الوظائف التعليمية “رجال – نساء” بكوادر وطنية مؤهلة من حملة الماجستير والدكتوراه في بعض التخصصات التي يحتاجها لتنفيذ أنشطته المختلفة، والتقديم عبر موقعه الإلكتروني حتى 30 ذو القعدة 1438هـ.

واشترط المعهد في المتقدم أن تكون الدراسة لجميع المراحل العلمية بالانتظام، وأن يكون التخصص في المؤهل الأعلى متسقاً مع التخصص في المراحل العلمية السابقة، وألا يقل المعدل التراكمي لجميع المراحل الدراسية عن 3.75 من 5 أو 3 من 4 بتقدير جيد جدا أو أعلى.

كما أشترط أن تكون الدرجات العلمية الحاصل عليها المتقدم من خارج المملكة معادلة من قبل وزارة التعليم، وأن تكون الدراسة لمرحلة الماجستير بنظام المواد الدراسية أو نظام المواد الدراسية و البحث ولمرحلة الدكتوراه بنظام المواد الدراسية والبحث، مع ضرورة الالمام باللغة الانجليزية حيث يشترط للمتقدمين الحصول على درجة 80 في اختبار TOEFL iBT أو درجة 6 في اختبار IELTS، ولتخصص اللغة الإنجليزية الحصول على درجة 100 في اختبار TOEFL iBT أو درجة 7 في اختبار IELTS.

واشترط معهد الإدارة فيمن يرغب التقديم على إحدى هذه الوظائف ألا يزيد عمره عن 35 سنة لحملة الماجستير و50 سنة لحملة الدكتوراه، وألا يكون قد أمضي على آخر مؤهل علمي حصل عليه أكثر من (3) سنوات، مع شرط الإلمام بمهارات الحاسب الآلي.

وأكد ضرورة ألا يكون المتقدم من خريجي كليات التقنية أو خدمة المجتمع، وأن يلتزم بإكمال الدراسات العليا في الخارج لدرجة الدكتوراه، حسب التخصص الذي يحدده المعهد، ثم اجتياز المقابلة الشخصية والالتزام بمقر التعيين الذي يحدده المعهد.

ونبه معهد الإدارة العامة إلى أنه سيتم تعيين المقبولين من حملة الماجستير على المستوى السادس “حسب لائحة الوظائف التعليمية”، والمقبولين من حملة الدكتوراه “حسب لائحة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات”.

وأشار الإعلان إلى أن من يجد في نفسه الملاءمة للوظائف المطلوبة، فعليه تعبئة نموذج طلب التقديم إلكترونيًا من خلال الدخول على نظام التوظيف، وللاستفسار يمكن التواصل عبر البريد الإلكتروني: Rec@ipa.edu.sa