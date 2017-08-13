 إعلان تفاصيل 28 ألف منتج سكني وتمويلي.. تعرف على أسماء المستفيدين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 23 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 15 أغسطس 2017 ميلاديا

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عاجل | “الإسكان” و”العقاري” يعلنان 28 ألف منتج سكني وتمويلي

إعلان تفاصيل 28 ألف منتج سكني وتمويلي.. تعرف على أسماء المستفيدين

إعلان تفاصيل 28 ألف منتج سكني وتمويلي.. تعرف على أسماء المستفيدين
المناطق - الرياض

أعلنت وزارة الإسكان، في مؤتمر صحفي منذ قليل، إطلاق 28051 منتجاً سكنياً في جميع مناطق المملكة.

ويأتي ضمن الدفعة السابعة من برنامج “سكني”، الذي يستهدف تخصيص وتسليم 280 ألف منتج خلال العام الجاري 2017؛ ليصبح إجمالي عدد المنتجات السكنية والتمويلية التي أطلقتها الوزارة منذ فبراير الماضي 154681 منتجاً.

وشملت منتجات الدفعة الجديدة 7700 تمويل مدعوم بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية، و7807 قطع أراض دون مقابل مالي، و12544 وحدة سكنية.

ويهدف برنامج سكني إلى تخصيص وتسليم 280 ألف منتج خلال العام الجاري 2017 يتم تسليمها على دفعات يعلن عنها منتصف كل شهر ميلادي.

يمكن الاطلاع على أسماء المستفيدين عبر موقع سكني

 

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