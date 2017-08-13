بعد حكم عزمي والإخوان للدوحة.. “قطر بلا سيادة يا سادة”

تصدر هاشتاق “قطر بلا سيادة يا سادة” قائمة أعلي التريندات على موقع التدوينات المصغرة “تويتر” فى المملكة، خاصة بعد استمرار قطر في تعنتها تجاه مطالب الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، ومواصلة نهجها الداعم للتطرف والإرهاب بالمنطقة.

وسخر المغردون الذين أطلقوا آلاف التغريدات الساخرة من سيطرة قيادات إخوانية وعناصر مشبوهة مثل “عزمى بشارة” على “تنظيم الحمدين”، والحكومة القطرية، في الوقت الذي لا يكف فيه مسؤولين قطريين منذ اندلاع الأزمة، في “5 يونيو” الماضي، عن الحديث بأن سيادة قطر وبأنها “خط أحمر”.

وبشأن التناقض القطري منذ إندلاع الأزمة، قال الخبير الأمني السعودي، الدكتور محمد الهدلاء في تغريدة له عبر الهاشتاج: “حكومة دولة لا تفرق بين المقاطعة والحصار …هي آخر دولة في العالم تتكلم عن السيادة والحقوق السيادية”.

فيما علق حساب يدعي “بنت قطر” في تغريدة له، قائلًا: “فعلاً اصبحنا بلا سيادة فالحاكم الفعلي لقطر هو عزمي بشارة وجماعة الاخوان تميم مجرد صورة فقط”.