 كمين لقواتنا يقتل عشرات الحوثيين قبالة جازان.. ويدمر خطوط الإمداد ومنصات القذائف | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 23 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 15 أغسطس 2017 ميلاديا

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كمين لقواتنا يقتل عشرات الحوثيين قبالة جازان.. ويدمر خطوط الإمداد ومنصات القذائف

كمين لقواتنا يقتل عشرات الحوثيين قبالة جازان.. ويدمر خطوط الإمداد ومنصات القذائف
المناطق - الرياض

نفذت قواتنا المشتركة ليلة أمس، عملية عسكرية على معاقل تابعة للميليشيات الحوثية وحرس المخلوع صالح قبالة منطقة جازان.

ووفقا لـ”العربية”، فإن القوات نفذت تلك العملية، بعد رصدها عبر تقنياتها، محاولة فصيل من الميليشيات تنفيذ هجوم بري على مواقع عسكرية سعودية قبالة “قرية القرن” في منطقة جازان ، بدعم من عناصر أخرى تساندهم في الخلف، مهمتهم إطلاق القذائف نحو المواقع العسكرية السعودية.

وذكرت مصادر عسكرية أن القوات شكلت قوى راجلة لتنفيذ كمين عسكري يحاصر فصيل الميليشيات، وبمساندة من المدفعيات باستهداف منصات القذائف وعناصر الميليشيات بحسب الإحداثيات التي رصدتها الأجهزة التقنية.

وأكمل المصدر أنه نجحت الخطة العسكرية الموضوعة، واستطاعت القوات قتل العشرات من الحوثيين، مع تدمير خطوط الإمداد ومنصات القذائف التي كانت تساندهم من الخلف.

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