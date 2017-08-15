 تخصصي الطائف ينهي معاناة امرأة مع الناسور | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 23 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 15 أغسطس 2017 ميلاديا

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تخصصي الطائف ينهي معاناة امرأة مع الناسور

تخصصي الطائف ينهي معاناة امرأة مع الناسور
المناطق - الطائف - عادل الزهراني

أنهى مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بمحافظة الطائف معاناة امرأة أربعينية كانت تعاني من آلام ومضاعفات صحية بسبب إجرائها عملية استئصال الرحم في أحد المستشفيات الخاصة.
وقالت “صحة” الطائف ان معاناة المرأة استمرت لمدة تزيد عن 8 شهور، وعند معاينة المريضة وإجراء الفحوصات السريرية والتحاليل المخبرية تبين وجود ناسور بولي مهبلي يحتاج تدخل جراحي لحل هذه المشكلة، الامر الذي استوجب التدخل الجراحي واجراء العملية التي تعتبر من العمليات الصعبة والنادرة الحدوث، والتي استمرت لما يزيد عن 4 ساعات، نجح من خلالها الفريق الطبي في معالجة الناسور المهبلي، وحالة المريضة ولله الحمد مستقرة.
يذكر أن قسم جراحة المسالك البولية في المستشفى قدم خدماته الصحية والعلاجية لأكثر من 4053 مراجع ومراجعه خلال العام الماضي، كما حصل على الاعتراف الكامل بالبورد السعودي في جراحة المسالك البولية.

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