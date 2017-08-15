 أمير تبوك يلتقي أهالي ومسؤولي المنطقة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 23 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 15 أغسطس 2017 ميلاديا

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أمير تبوك يلتقي أهالي ومسؤولي المنطقة

أمير تبوك يلتقي أهالي ومسؤولي المنطقة
المناطق - تبوك

التقى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، في لقائه الأسبوعي مساء امس أهالي المنطقة والقضاة ومشايخ القبائل ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية، وذلك في القصر الحكومي، وفي بداية اللقاء رحّب سمو أمير منطقة تبوك بالجميع، وتناول سموّه في حديثه للمواطنين العديد من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات الخدمية والتنموية  مشيراً سموه الى ما تنعم به بلادنا ولله الحمد من لحمة وطنية صادقة تميز مجتمعنا سائلاً الله سبحانه وتعالى في ختام اللقاء أن يديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد -حفظهما الله –
عقب ذلك تناول الجميع طعام العشاء على مائدة سموه حضر اللقاء وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني

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