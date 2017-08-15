استشهاد 3 وإصابة رابع من أفراد حرس الحدود إثر انفجار لغم بقطاع العارضة

تعرضت إحدى دوريات حرس الحدود، يوم أمس بقطاع العارضة بمنطقة جازان بالقرب من الحدوداليمنية الى انفجار لغم ارضي ونتج عنه استشهاد ثلاثة أفراد ،فيماأصيب فرد رابع نتيجة تضررمركبة الدورية أمنية .

وبينت المصادر استشهاد ثلاثة خلال عملهم ، من منسوبي حرس الحدود. فيما باشرت الفرق الإسعافية نقل المصاب الرابع إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم ومتابعة حالته الصحية، وما يزال تحت الملاحظة الطبية.

ووقعت الحادثةخلال قيام الدورية الامنية بمهامهاعلى الشريط الحدودي لمراقبة ورصد الوضع على الحدود السعودية اليمنية.

ومن المنتظران تصدرالجهات المعنية بيان تفصيلي عن الحادثة .