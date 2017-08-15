الوقوف على جاهزية خطة توزيع واستلام الكتب والمقررات المدرسية بالشرقية

وقف مساعد مدير عام التعليم للخدمات المساندة بالمنطقة الشرقية سعيد بن عبدالله الزهراني في زيارات ميدانية على سير العمل في المستودعات المركزية بالدمام والاطلاع على مدى تنفيذ خطة استلام وتوزيع الكتب والمقررات المدرسية على مكاتب التعليم والمدارس بالمنطقة.

وأكد الزهراني خلال زيارته على أهمية الجاهزية وتسليم الكتب للطلاب والطالبات في اليوم الأول من بداية للعام الدراسي لبدء عام دراسي متميز بإذن الله ، وأشار إلى ضرورة تهيئة البيئة المناسبة والجاذبة للطلبة.

وفي ختام الزيارة وجه شكره وتقديره لفريق العمل على جهودهم التي يبذلوها لخدمة الميدان التربوي والتعليمي.

وتأتي هذه الزيارات الميدانية ضمن خطة الإدارة للاستعداد للعام الدراسي القادم بمشيئة الله تعالى حيث عقدت لجنة الاستعداد اجتماعها الثالث مؤخرا لمناقشة أهم استعدادات الإدارات المعنية في هذا الشأن والجهات ذات العلاقة الى جانب جاهزية إجراءات تسليم المباني المدرسية الجديدة بقطاعي البنين والبنات ، وأعداد الطلاب المسجلين خلال العام الدراسي ، واكتمال الهيئتين التعليمية والإدارية لقطاعي البنين والبنات ، وقد رافقه أثناء الزيارة مدير الشؤون الإدارية والمالية عبدالله الحمين ومدير إدارة المستودعات حسين ال محمود.