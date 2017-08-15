 الوقوف على جاهزية خطة توزيع واستلام الكتب والمقررات المدرسية بالشرقية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 23 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 15 أغسطس 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

الوقوف على جاهزية خطة توزيع واستلام الكتب والمقررات المدرسية بالشرقية أمير تبوك يلتقي أهالي ومسؤولي المنطقة استشهاد 3 وإصابة رابع من أفراد حرس الحدود إثر انفجار لغم بقطاع العارضة نائب أمير القصيم يؤكد على تسهيل إجراءات دخول الشباب لسوق العمل أمير تبوك يقف على الخدمات التي تقدم لحجاج بيت الله الحرام في منفذ حالة عمار تخصصي الطائف ينهي معاناة امرأة مع الناسور “الغذاء والدواء” تقيس الوعي والسلوك الصحي للحجاج لحظة وصولهم لإعداد برامج ورسائل توعوية تناسبهم غرفة الشرقية توقع مع بنك التنمية الاجتماعية مذكرة تفاهم لتنمية الثقافة المالية عند ملاك المنشآت الصغيرة تعويض ساكنيه بتعويضات تصل بعضها إلى ثلاثة أضعاف .. الانتهاء من هدم حي المسورة والبدء بأعمال الإزالة وزير الدفاع الأمريكي: إذا أطلقت كوريا الشمالية صاروخا علينا ستندلع حرب كمرحلة أولى وبتكلفة إجمالية 46 مليون .. إنجاز 50% من مشروع سفلتة مخططات منح بلدية في نجران صحة نجران تدعـم مركز المراقبة بمنفذ الوديعة بــ 48 موظفا

الوقوف على جاهزية خطة توزيع واستلام الكتب والمقررات المدرسية بالشرقية

الوقوف على جاهزية خطة توزيع واستلام الكتب والمقررات المدرسية بالشرقية
المناطق - الدمام - عبدالله السعيدي

وقف مساعد مدير عام التعليم   للخدمات المساندة بالمنطقة الشرقية  سعيد بن عبدالله الزهراني في زيارات ميدانية  على سير العمل في المستودعات المركزية بالدمام والاطلاع على مدى تنفيذ خطة استلام وتوزيع الكتب والمقررات المدرسية على مكاتب التعليم والمدارس بالمنطقة.

وأكد الزهراني  خلال زيارته على أهمية الجاهزية وتسليم الكتب للطلاب والطالبات في اليوم الأول من بداية للعام الدراسي لبدء عام دراسي متميز بإذن الله ، وأشار إلى ضرورة تهيئة البيئة المناسبة والجاذبة للطلبة.
وفي ختام الزيارة وجه شكره وتقديره لفريق العمل على جهودهم التي يبذلوها لخدمة الميدان التربوي والتعليمي.

وتأتي هذه الزيارات الميدانية ضمن خطة الإدارة للاستعداد للعام الدراسي القادم بمشيئة الله تعالى حيث  عقدت لجنة الاستعداد اجتماعها الثالث مؤخرا لمناقشة أهم استعدادات الإدارات المعنية  في هذا الشأن والجهات  ذات العلاقة الى جانب جاهزية إجراءات تسليم المباني المدرسية الجديدة بقطاعي البنين والبنات ، وأعداد الطلاب المسجلين خلال العام الدراسي ، واكتمال الهيئتين التعليمية والإدارية لقطاعي البنين والبنات ، وقد رافقه أثناء  الزيارة  مدير الشؤون الإدارية والمالية عبدالله الحمين ومدير إدارة المستودعات  حسين ال محمود.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>