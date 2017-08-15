مسؤول في وزارة العمل : 500 ألف لم يكملوا تسجيل بياناتهم في حساب المواطن

قال مسؤول في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إن عدد المواطنين الذين لم يكملوا تسجيل بياناتهم في برنامج “حساب المواطن” تجاوز 500 ألف مواطن.
وأضاف أن أكثر من 12 مليون مسجل أكملوا تسجيل بياناتهم، وأن متوسط عدد الأشخاص الذين يسجلون يوميا يبلغ 5 آلاف شخص.
ويهدف البرنامج إلى حماية الأسر السعودية من الآثار المترتبة على الإصلاحات الاقتصادية المختلفة، وإعادة توزيع الدعم إلى مستحقيه الفعليين من خلال صرف بدلات نقدية للأسر عبر التحويل المصرفي، وتشجيع المواطنين على الاستهلاك الرشيد لمنتجات الطاقة والمياه.
يذكر أن الفئات المستفيدة من البرنامج هي، الأسر السعودية، والفرد السعودي المستقل في سكن خاص، ومستفيدو الضمان الاجتماعي (سيتم إلحاقهم في البرنامج بشكل آلي دون الحاجة للتسجيل في البوابة)، وأسرة المرأة السعودية المتزوجة من غير السعودي، وكذلك حاملو بطاقات التنقل.
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