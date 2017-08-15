 مسؤول في وزارة العمل : 500 ألف لم يكملوا تسجيل بياناتهم في حساب المواطن | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 23 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 15 أغسطس 2017 ميلاديا

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مسؤول في وزارة العمل : 500 ألف لم يكملوا تسجيل بياناتهم في حساب المواطن

مسؤول في وزارة العمل : 500 ألف لم يكملوا تسجيل بياناتهم في حساب المواطن
المناطق - متابعات

قال مسؤول في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إن عدد المواطنين الذين لم يكملوا تسجيل بياناتهم في برنامج “حساب المواطن” تجاوز 500 ألف مواطن.

وأضاف أن أكثر من 12 مليون مسجل أكملوا تسجيل بياناتهم، وأن متوسط عدد الأشخاص الذين يسجلون يوميا يبلغ 5 آلاف شخص.

ويهدف البرنامج إلى حماية الأسر السعودية من الآثار المترتبة على الإصلاحات الاقتصادية المختلفة، وإعادة توزيع الدعم إلى مستحقيه الفعليين من خلال صرف بدلات نقدية للأسر عبر التحويل المصرفي، وتشجيع المواطنين على الاستهلاك الرشيد لمنتجات الطاقة والمياه.

يذكر أن الفئات المستفيدة من البرنامج هي، الأسر السعودية، والفرد السعودي المستقل في سكن خاص، ومستفيدو الضمان الاجتماعي (سيتم إلحاقهم في البرنامج بشكل آلي دون الحاجة للتسجيل في البوابة)، وأسرة المرأة السعودية المتزوجة من غير السعودي، وكذلك حاملو بطاقات التنقل.

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