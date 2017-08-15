 الجوازات : أكثر من 728 ألف حاج يصلون إلى المملكة من الخارج | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 23 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 15 أغسطس 2017 ميلاديا

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الجوازات : أكثر من 728 ألف حاج يصلون إلى المملكة من الخارج

الجوازات : أكثر من 728 ألف حاج يصلون إلى المملكة من الخارج
المناطق ـ الرياض

بلغ عدد الحجاج القادمين من الخارج لحج هذا العام منذ بدء القدوم وحتى نهاية يوم أمس الاثنين 22 / 11 / 1438 هـ، 098 ر 728 حاجا توفي منهم ” 54 ” حاجاً .
وأفادت المديرية العامة للجوازات في إحصائيتها اليومية أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ 656 ر 713 حاجاً ، وعن طريق البر 729 ر 13 حاجاً ، وعن طريق البحر 713 حاجاً , بزيادة 428 ر 110 حاجاً عن عدد القادمين لنفس الفترة من العام الماضي بنسبة قدرها 18% .

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