الجوازات : أكثر من 728 ألف حاج يصلون إلى المملكة من الخارج

بلغ عدد الحجاج القادمين من الخارج لحج هذا العام منذ بدء القدوم وحتى نهاية يوم أمس الاثنين 22 / 11 / 1438 هـ، 098 ر 728 حاجا توفي منهم ” 54 ” حاجاً .

وأفادت المديرية العامة للجوازات في إحصائيتها اليومية أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ 656 ر 713 حاجاً ، وعن طريق البر 729 ر 13 حاجاً ، وعن طريق البحر 713 حاجاً , بزيادة 428 ر 110 حاجاً عن عدد القادمين لنفس الفترة من العام الماضي بنسبة قدرها 18% .