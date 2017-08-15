 أمير تبوك يطلع على الخدمات التي تقدمها الجمارك لحجاج بيت الله الحرام | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 23 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 15 أغسطس 2017 ميلاديا

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أمير تبوك يطلع على الخدمات التي تقدمها الجمارك لحجاج بيت الله الحرام

أمير تبوك يطلع على الخدمات التي تقدمها الجمارك لحجاج بيت الله الحرام
المناطق - تبوك

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك , في مكتبه بالإمارة اليوم , معالي مدير الجمارك أحمد بن عبد العزيز الحقباني , الذي اطلع سموه على الخدمات التي تقدمها الجمارك لحجاج بيت الله الحرام القادمين عبر مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار , إلى جانب المبادرات التي قامت بها الجمارك تماشياً مع رؤية المملكة 2030م.
وأكد سموه خلال الاستقبال أهمية مضاعفة الجهود والحرص على تقديم أرقى الخدمات لحجاج بيت الله الحرام إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود , وسمو نائبه – حفظهما الله – , معرباً عن شكره لمنسوبي الجمارك على ما يقدمونه من جهود في منافذ المملكة البرية والبحرية والجوية .
وأعرب مدير الجمارك من جانبه , عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على ما تحظى به إدارات الجمارك بالمنطقة من دعم واهتمام للقيام بواجباتها على أكمل وجه .
حضر الاستقبال مدير جمرك حالة عمار خالد بن محمد الرميح , ومدير جمرك مطار الأمير سلطان بن عبد العزيز بتبوك منصور المزيد

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