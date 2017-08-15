 الجوازات تسمح بإعارة العمالة المنزلية بين الأقارب | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 23 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 15 أغسطس 2017 ميلاديا

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الجوازات تسمح بإعارة العمالة المنزلية بين الأقارب

الجوازات تسمح بإعارة العمالة المنزلية بين الأقارب
المناطق - متابعات

أوضحت المديرية العامة للجوازات أن الأنظمة والتعليمات تسمح بإعارة العمالة المنزلية للأقارب، لافتة إلى أنه يجب تجديد هوية المقيم قبل ثلاثة أيام من انتهاء صلاحيتها.
وشددت الجوازات على أن الاستحقاق المالي على المرافقين والتابعين والعمالة المنزلية تحت كفالة المقيمين واجب السداد على المقيمين العاملين في القطاع الخاص، قبل إجراء تأشيرة الخروج والعودة وتجديد هوية المقيم.
وحول تنقل حملة الهوية الوطنية بين دول مجلس التعاون الخليجي، أوضحت المديرية أن كل من يحمل هوية وطنية يمكنه التنقل بين دول الخليج، بشرط صلاحية الهوية لأكثر من ثلاثة أشهر.
ولفتت المديرية إلى عدم وجود مهلة زمنية لتجديد هوية مقيم، داعية الجميع إلى التقدم قبل انتهائها بثلاثة أيام من أجل التجديد، موضحة أن غرامة التأخير في المرة الأولى 500 ريال وفي الثانية ألف ريال.
وأشارت إلى أن الهوية الوطنية شرط لإصدار وتجديد جواز السفر، داعية إلى ضرورة إصدار جواز لكل مستفيد.

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