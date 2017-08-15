مدير صحة حفر الباطن يقف على جاهزية مركز المراقبة الصحية بمنفذ الرقعي 

تفقد مدير الشؤون الصحية بمحافظة حفر الباطن ناصر بن راشد الصافي اليوم مركز المراقبة الصحية بمنفذ الرقعي بمحافظة حفر الباطن ، بهدف الوقوف على الاستعدادات التي يقدمها المركز لضيوف حجاج بيت الله الحرام القادمين من دولة الكويت الشقيقة.

واطلع الصافي على سير العمل في المركز وتابع الخدمات المقدمة للحجاج من الناحية الصحية والعلاجية والوقائية لضيوف الرحمن القادمين عبر المنفذ لأداء فريضة الحج.

وحث مدير صحة حفر الباطن المكلفين على مواصلة جهودهم وتقديم الخدمات المثالية للحجاج لتواكب تطلعات ولاة الامر- حفظهم الله –