 مدير صحة حفر الباطن يقف على جاهزية مركز المراقبة الصحية بمنفذ الرقعي  | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 23 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 15 أغسطس 2017 ميلاديا

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مدير صحة حفر الباطن يقف على جاهزية مركز المراقبة الصحية بمنفذ الرقعي 

مدير صحة حفر الباطن يقف على جاهزية مركز المراقبة الصحية بمنفذ الرقعي 
المناطق - حفر الباطن

تفقد مدير الشؤون الصحية بمحافظة حفر الباطن ناصر بن راشد الصافي اليوم مركز المراقبة الصحية بمنفذ الرقعي بمحافظة حفر الباطن ، بهدف الوقوف على الاستعدادات التي يقدمها المركز لضيوف حجاج بيت الله الحرام القادمين من دولة الكويت الشقيقة.
واطلع الصافي على سير العمل في المركز وتابع الخدمات المقدمة للحجاج من الناحية الصحية والعلاجية والوقائية لضيوف الرحمن القادمين عبر المنفذ لأداء فريضة الحج.
وحث مدير صحة حفر الباطن المكلفين على مواصلة جهودهم وتقديم الخدمات المثالية للحجاج لتواكب تطلعات ولاة الامر- حفظهم الله –

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