 طالبات الأندية الموسمية بالرياض في مجلس الشورى | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 23 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 15 أغسطس 2017 ميلاديا

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طالبات الأندية الموسمية بالرياض في مجلس الشورى

طالبات الأندية الموسمية بالرياض في مجلس الشورى
المناطق ـ الرياض

نظمت إدارة نشاط الطالبات بالرياض ضمن برنامج إجازتي 2 في مسارها السياحي زيارة لمجلس الشورى بهدف إكساب الطالبات مهارة الحوار عبر مشاهدتهن الجلسات الحوارية لأعضاء المجلس وجاءت هذه الخطوة تمهيداً لمشاركتهن في الملتقى الحواري و تأصيلاً لمبدأ الشورى في أذهان بناتنا الطالبات ولتشعر الطالبة بقربها من محاضن صنع القرار .
بدأت الجولة بالتعرف على مراحل إنشاء مجلس الشورى والتعرف على الأعضاء من كل عام حيث ترأسه عام 1346 صاحب السمو الملكي الملك  فيصل بن عبدالعزيز – رحمه الله – وعدد من كبار الأعضاء الذين اتسموا بالعلم والفهم والحكمة وحبهم ووفاءهم لهذا الوطن تلا ذلك استكمال الجولة داخل مرافق المجلس حيث شاهدت الطالبات مخطوطات يعود عمرها لأكثر من سبعين عام كما تعرفن خلال الزيارة على كيفية بناء هذا الصرح وما يحويه من تصاميم وزخارف أندلسية وإبداع هندسي.
ختمت الزيارة بتقديم طالبات النادي الرابع وفريق الملتقى الحواري تقرير للجولة ظهر به تأثرهن بعناية الدولة وما توليه من اهتمام وجهد لكافة شؤون المواطنين والسعي لراحتهم ورفاهيتهم.
الجدير ذكره أن مجلس الشورى يعد أحد سلطات الدولة التي حددها النظام الأساسي للحكم ويقوم على الاعتصام بحبل الله والالتزام بمصادر التشريع الإسلامي ويحرص أعضاء المجلس على خدمة الصالح العام والحفاظ على وحدة الجماعة وكيان الدولة ومصالح الأمة ويتكون من 151 عضوًا يختارهم الملك منهم 121 من الذكور و30 من الإناث من أهل العلم والخبرة والاختصاص وتحدد حقوق الأعضاء وواجباتهم وكافة شؤونهم بأمر ملكي .

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