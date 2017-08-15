جمرك مطار الطائف يُحبط تهريب أكثر من 2 كيلو و600 جرام من مادتي “الهيروين” “والشبو”

تمكّن جمرك مطار الطائف من إحباط ثلاث محاولات لتهريب (2.679) كيلوجراما من مادتي “الهيروين” “والشبو” عُثر عليها مُخبأة مع مسافرين قدموا إلى المملكة عبر المطار.

وأوضح مدير جمرك مطار الطائف أحمد المالكي أنه خلال إجراء عملية الكشف والمعاينة المعتادة على ركاب إحدى الرحلات القادمة إلى المملكة اشتبه المراقب الجمركي بأحد ركاب الرحلة، وتم إجراء التفتيش الذاتي له وذلك بعرضه على جهاز فحص الأحشاء، وبالفعل أكدت نتيجة الفحص إيجابيتها، حيث عُثر بداخل أحشائه على (15) كبسولة تحتوي على (259) جراما من مادة “الشبو”، و(63) جراما من الهيروين.

وأضاف المالكي بنفس طريقة التهريب السابقة حاول آخر تهريب (44) جراما من “الهيروين” و(310) جرامات من مادة “الشبو” ، وذلك بإخفائها جميعًا في كبسولات كانت مُخبأة في أحشائه.

كما عُثر على (2.30) جراما من مادة “الشبو” مخفية في حقيبة أحد القادمين.

يذكر أن مادة “الشبو” تُصنّع من مادة “الميثا إمفيتامين”، وتُعد من أخطر أنواع المخدرات المُصنّعة، وهي منشطات شديدة التأثير وتؤدي إلى الإدمان.