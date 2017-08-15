 حدود تبوك يحبط محاولة تهريب مائتان وتسعة وتسعون ألف قرص (كبتاجون) | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 23 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 15 أغسطس 2017 ميلاديا

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حدود تبوك يحبط محاولة تهريب مائتان وتسعة وتسعون ألف قرص (كبتاجون)

حدود تبوك يحبط محاولة تهريب مائتان وتسعة وتسعون ألف قرص (كبتاجون)
المناطق - تبوك

صرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود بأنه استمراراً لجهود رجال حرس الحدود في متابعة ورصد الشبكات الإجرامية التي تستهدف المملكة وأبناءها بالمواد المخدرة ومحاولات عناصرها لتهريب سمومهم عبر حدود المملكة البرية والبحرية بأساليب وطرق متعددة .
وفي التفاصيل رصدت الدوريات البحرية بحرس الحدود بمنطقة تبوك بعد توفيق الله تعالى يوم أمس الاثنين هدف بحري في حدود مسؤوليات قطاع حقل ، وباعتراضه للتحقق منه بادر من فيه بتغيير وجهتهم لمحاولة الفرار والعودة من حيث أتوا مما حتم التعامل معهم بكل حزم وقوة ونتج عن ذلك القبض على القارب ومستقبليه والذي إتضح أنهما (٢) شخصان من جنسية عربية وبتفتيشهما وتفتيش القارب عثر بحوزتهما على مامجموعه ،(٢٩٩٠٠٠) مائتان وتسعة وتسعون ألف قرص إمفيتامين مخدر (كبتاجون)  ، كما تم في حينه المباشرة في إستكمال كافة الإجراءات الأمنية حيال الأشخاص و المضبوطات بالتعاون مع الجهات الأمنية الاخرى .
وأكد المتحدث الرسمي بأن حدود المملكة بعون الله وتوفيقه عصية على كل من يسعى لعبورها بطرق غير مشروعة أو يحاول تهريب الممنوعات عبرها وذلك بما يتمتع به رجال حرس الحدود من خبرات وما يمتلكونه من إمكانات آلية وتقنية لرصد وصد أي محاولات تجاوز او تهريب والتعامل بكل حزم وقوة مع الموقف .

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