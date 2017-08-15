جامعة القصيم تطلق حملة “بالصحة نهتم لتهتم” في تخصصي بريدة

أطلقت جامعة القصيم ممثلة بكلية الصيدلة، بالتعاون مع لجنة التنمية الاجتماعية بالرس أمس الاثنين، معرض التوعية الصحية “بالصحة نهتم لتهتم”، وذلك في مبنى العيادات الخارجية بمستشفى الملك فهد التخصصي بمدينة بريدة.

واشتملت أركان المعرض، الذي افتتحه الدكتور خالد بن محمد العنزي مساعد مدير المستشفى، بحضور وكيل الكلية الدكتور ياسر المقبل، على العديد من المطبوعات التثقيفية، بالإضافة إلى تقديم معلومات عن الاستخدام الأمثل للأدوية وكذلك تقديم بعض الفحوصات الطبية وقياس مستوى الضغط والسكر في الدم لزوار المعرض.

وخصصت الكلية ركناً خاصا للطلاب المشاركين، قدمت فيه شروحات حول كيفية استخدام قطرات العيون بالطريقة الصحيحة، وكذلك بخاخات الربو والأزمات الصدرية، كما يقوم بتوعية الزوار حول تعارضات الأدوية الواردة بين الأدوية والأطعمة، وكذلك بين الأدوية والخلطات الشعبية، وذلك لحثهم على تفادي تلك التعارضات الدوائية، لضمان الاستفادة بمفعول العلاج كاملا داخل الجسم، كما خصصت ركناً للتعريف بالمضادات الحيوية وكيفية استخدامها بالطريقة المثلى.

من جانبه قال وكيل الكلية الدكتور ياسر المقبل أن هذه الحملة تأتي ضمن جهود الجامعة المستمرة لتقديم خدماتها للمجتمع، وتنفيذ توجيهات معالي مدير الجامعة في هذا الشأن، مشيرا إلى أن 30 طالب وطالبة من طلاب كلية الصيدلة يشاركون في الحملة، ويقدمون رسائل توعوية للزوار في كيفية استخدام الأدوية، بهدف توعية المجتمع من المخاطر التي قد يسببها الاستخدام الغير صحيح لبعض العقاقير.

وأضاف “المقبل” أن عدد المستفيدين من الحملة خلال الساعات الأولى، قد وصل إلى 200 مستفيد ومستفيدة، وأكد أن الحملة ” سوف تستمر في قادم الأيام في مستشفى بريدة المركزي، ومجمع العثيم مول ببريدة، ومجمع البكيرية في محافظة البكيرية، مؤكدا أن العاملين في الحملة يسخرون كل جهودهم لتقديم الخدمات الصحية لتحقيق الأهداف المرجوة منها، كما قدم شكره لإدارة المستشفى على استضافة هذا المعرض.

يذكر أن الحملة ذاتها انطلقت في كرنفال الرس أمس الاثنين ضمن مشاركة الجامعة في مهرجان صيف القصيم 38 “متعة ومعرفة”، بمشاركة 55 طالب وطالبة من طلبة كلية الصيدلة، يقدمون عدد من الخدمات الطبية، ومعلومات توعوية، ويستمر البرنامج ثلاثة أيام.