 جامعة القصيم تطلق حملة “بالصحة نهتم لتهتم” في تخصصي بريدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 23 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 15 أغسطس 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

جامعة القصيم تطلق حملة “بالصحة نهتم لتهتم” في تخصصي بريدة حدود تبوك يحبط محاولة تهريب مائتان وتسعة وتسعون ألف قرص (كبتاجون) جمرك مطار الطائف يُحبط تهريب أكثر من 2 كيلو و600 جرام من مادتي “الهيروين” “والشبو” أمير المنطقة الشرقية : يسعدنا انخفاض أعداد الحوادث المرورية .. ونتطلع إلى مزيدٍ من الانخفاض طالبات الأندية الموسمية بالرياض في مجلس الشورى الأمير فيصل: جمعية تنمية وتمويل الأسر المنتجة ( اعمال ) تعمل على دعم الأسر لتنفيذ مشاريعها الاستثمارية مدير صحة حفر الباطن يقف على جاهزية مركز المراقبة الصحية بمنفذ الرقعي  قائد قوات أمن المنشآت يرأس أعمال ورشة إدارة الحشود بقطار المشاعر الهيئة العامة للسياحة تحيل ثلاثة مواطنين إلى النيابة العامة بعد قيامهم بالحفر في مواقع أثرية الجوازات تسمح بإعارة العمالة المنزلية بين الأقارب جموع المصلين بالطمحة تشيع شهيد الواجب العريف بحرس الحدود طميحي أمير تبوك يطلع على الخدمات التي تقدمها الجمارك لحجاج بيت الله الحرام

جامعة القصيم تطلق حملة “بالصحة نهتم لتهتم” في تخصصي بريدة

جامعة القصيم تطلق حملة “بالصحة نهتم لتهتم” في تخصصي بريدة
المناطق - بريدة

أطلقت جامعة القصيم ممثلة بكلية الصيدلة، بالتعاون مع لجنة التنمية الاجتماعية بالرس أمس الاثنين، معرض التوعية الصحية “بالصحة نهتم لتهتم”، وذلك في مبنى العيادات الخارجية بمستشفى الملك فهد التخصصي بمدينة بريدة.

واشتملت أركان المعرض، الذي افتتحه الدكتور خالد بن محمد العنزي مساعد مدير المستشفى، بحضور وكيل الكلية الدكتور ياسر المقبل، على العديد من المطبوعات التثقيفية، بالإضافة إلى تقديم معلومات عن الاستخدام الأمثل للأدوية وكذلك تقديم بعض الفحوصات الطبية وقياس مستوى الضغط والسكر في الدم لزوار المعرض.

وخصصت الكلية ركناً خاصا للطلاب المشاركين، قدمت فيه شروحات حول كيفية استخدام قطرات العيون بالطريقة الصحيحة، وكذلك بخاخات الربو والأزمات الصدرية، كما يقوم بتوعية الزوار حول تعارضات الأدوية الواردة بين الأدوية والأطعمة، وكذلك بين الأدوية والخلطات الشعبية، وذلك لحثهم على تفادي تلك التعارضات الدوائية، لضمان الاستفادة بمفعول العلاج كاملا داخل الجسم، كما خصصت ركناً للتعريف بالمضادات الحيوية وكيفية استخدامها بالطريقة المثلى.

من جانبه قال وكيل الكلية الدكتور ياسر المقبل أن هذه الحملة تأتي ضمن جهود الجامعة المستمرة لتقديم خدماتها للمجتمع، وتنفيذ توجيهات معالي مدير الجامعة في هذا الشأن، مشيرا إلى أن 30 طالب وطالبة من طلاب كلية الصيدلة يشاركون في الحملة، ويقدمون رسائل توعوية للزوار في كيفية استخدام الأدوية، بهدف توعية المجتمع من المخاطر التي قد يسببها الاستخدام الغير صحيح لبعض العقاقير.
وأضاف “المقبل” أن عدد المستفيدين من الحملة خلال الساعات الأولى، قد وصل إلى 200 مستفيد ومستفيدة، وأكد أن الحملة ” سوف تستمر في قادم الأيام في مستشفى بريدة المركزي، ومجمع العثيم مول ببريدة، ومجمع البكيرية في محافظة البكيرية، مؤكدا أن العاملين في الحملة يسخرون كل جهودهم لتقديم الخدمات الصحية لتحقيق الأهداف المرجوة منها، كما قدم شكره لإدارة المستشفى على استضافة هذا المعرض.

يذكر أن الحملة ذاتها انطلقت في كرنفال الرس أمس الاثنين ضمن مشاركة الجامعة في مهرجان صيف القصيم 38 “متعة ومعرفة”، بمشاركة 55 طالب وطالبة من طلبة كلية الصيدلة، يقدمون عدد من الخدمات الطبية، ومعلومات توعوية، ويستمر البرنامج ثلاثة أيام.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>