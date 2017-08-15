الجهات الأمنية تقبض على شخص أقدم على خطف آخر

صرح الناطق الاعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطيه القرشي بان مركز العمليات الامنية الموحد ( ٩١١ ) تلقى بلاغ مقيم من الجنسية الاسيوية يدعي خطف واحتجاز مقيم من بني جلدته في موقع غير معلوم ، والمساومة بمبلغ مالي وقدرة ( ٣٠٠٠ ) ريال سعودي حيال تسليمه المحتجز ، ومن خلال جمع المعلومات الامنية والتحريات السرية اللازمة فقد تمكنت الدوريات السرية بدوريات أمن محافظة جدة تم العثور على المحتجز والتمكن بفضل الله وتوفيقه من ضبط صاحب الموقع ومعه مجموعة من الجنسية الاسيوية ، تم التحفظ عليهم وتسليمهم لجهة الاختصاص لأكمال اللازم تمهيدا لاحالتهم للنيابة العامة .