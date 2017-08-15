 الجهات الأمنية تقبض على شخص أقدم على خطف آخر | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 26 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 18 أغسطس 2017 ميلاديا

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الجهات الأمنية تقبض على شخص أقدم على خطف آخر

الجهات الأمنية تقبض على شخص أقدم على خطف آخر
المناطق - جدة

صرح الناطق الاعلامي بشرطة منطقة مكة  المكرمة  العقيد دكتور عاطي بن عطيه القرشي بان مركز العمليات الامنية الموحد ( ٩١١ ) تلقى بلاغ مقيم من الجنسية الاسيوية يدعي خطف واحتجاز مقيم من بني جلدته في موقع غير معلوم ، والمساومة بمبلغ مالي وقدرة ( ٣٠٠٠ ) ريال سعودي حيال تسليمه المحتجز ، ومن خلال جمع المعلومات الامنية والتحريات السرية اللازمة فقد تمكنت الدوريات السرية بدوريات أمن محافظة جدة  تم العثور على المحتجز والتمكن بفضل الله وتوفيقه من ضبط صاحب الموقع ومعه مجموعة من الجنسية الاسيوية ، تم التحفظ عليهم وتسليمهم لجهة الاختصاص لأكمال اللازم تمهيدا لاحالتهم للنيابة العامة .

التعليقات (١) اضف تعليق

  1. ١
    ابو ناصر

    هذي اخرتها يسمون علی جنسيتهم وبعدين يسموم علينا وانتم تقولون مساكين مايسون شی

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