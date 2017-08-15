في ظل غياب المؤسسات والبنوك برز عدد من المشاهير لدعم العمل الإنساني والاجتماعي

برز عدد من المشاهير بأعمالهم التطوعية واصبحو سفراء للعديد من المنظمات المحلية والدولية وأطلقوا العديد من المبادرات وتبنو على حساباتهم الشخصية عدد من الحالات الإنسانية والاجتماعية كما استثمرو شهرتهم في التحفيز بدعم المبادرات المجتمعية الإيجابية بل وتبينها والإعلان عنها وكان آخرها مبادرة لجنة تراحم حملات (تفريج كربة) التي كانت على مستوى المملكة ورعاها ودعمها أمراء المناطق أظهرت حب الخير والتعاون بين القيادة والشعب.

من هنا نذكر انهم أفراد تفوّقو على عمل الكثير من المؤسسات الخيرية والبنوك والقطاعات الخاصة وغيرها فمن هنا طرحت المناطق عدد من التساؤلات

لماذا برز عدد من المشاهير والناشطين وإعلاميين في مجال العمل التطوعي في غياب بعض المؤسسات الخيرية والبنوك والقطاع الخاص ونرى الحالات الإنسانية وحملة تراحم أكبر دليل من هنا أخذنا آراء عدد من المهتمين بالعمل التطوعي والإنساني فتحدث إلينا بداية…

الكاتب الدكتور محمد السليمان وهو سفير للتطوع فذكر ماطرحتموه مميز وسؤال صعب ولكن يمكننا نلخص ذلك

اولا ضعف الجهات والمؤسسات الخيريه

*عدم وجود المرونة في التعامل مع الاحداث والقضايا

*بعد المؤسسات الخيريه عن الواقع ومازالت تعيش في الماضي

كما اضاف السليمان القوة الاعلاميه للشخصيات المشهوره خصوصا في قنوات التواصل

*سهوله التواصل مع المشاهير مع العكس في صعوبه لقاء المسئول في جهة خيريه داعمه

*هناك فوائد يجنيها بعض المشاهير وهي اولا الأجر من الله – السمعه – وأحيانا يكون مردود مالي

واختتم حديثه انه في اعتقادي يجب تفعيل دور المؤسسات والجهات الداعمة

وتحديد التزاماتها تجاه المجتمع

والرقابه الماليه والإدارية

اما الإعلامي ماجد الكناني فتحدث …

غياب العمل التطوعي المؤسساتي المنظم دفع بالأفراد إلى العمل لوحدهم أو من خلال جمعيات مهتمه بهذا الجانب

لكن منطقة مكة المكرمة بين العمل التطوعي فيها بشكل كبير وخاصة بعد أحداث كارثة جدة التي ادى المتطوعون فيها عملا بارزا وكبير ا وبشكل منظم تحت مظلة إمارة مكة وجهات حكومية

المستقبل القريب يعد يتوسع السعودية في مجال التطوع بشكل لافت وهذا مانشاهده حاليا .

اما الإعلامي عواد الطواله المحرر بعكاظ ….

بروز المشاهير والناشطين اعلاميا ومشاهير وسائل التواصل الاجتماعي ( social media ) في مجال العمل التطوعي هو تحقيق جزء من رؤية المملكة العربية السعودية 2030 التي اعتبرته جانباً مهماً من جوانب تطوير المملكة التي تطمح من خلال رؤيتها إلى تطوير مجال العمل التطوعي، ورفع نسبة عدد المتطوعين من 11 ألفا فقط إلى مليون متطوع قبل نهاية عام 2030 والموسسات الحكومية ليست غائبة عن المشهد فهي تدير وتشرف على جميع الاعمال التطوعية وتحت مظلتها ويعتبر الفنان فايز المالكي نموذجاً فريداً في مجال العمل التطوعي ومن الروّاد المؤثرين في المجتمع السعودي الذي ينشر ويرسخ مفهوم ثقافة العمل التطوعي في إطار منظومة اجتماعية فاعلة سعياً للنهوض بالعمل التطوعي بشكل جماعي.

وبين الكاتب الصحفي الأستاذ حاتم العطرجي…

بأن ماشاهدناه من تكاتف جميل من الفنانين و الناشطين الإجتماعين والاعلامين والمشاركة في مجال العمل التطوعي وحل الحالات الإنسانية في وسائل التواصل الإجتماعي او الحملات الإنسانية أمر إيجابي جداً فبحثهم ومحاولتهم مساعدة من لديه معاناة أو نقص في الأمور المالية أو حل لمشكلة فهم يبتغون بذلك الأجر ولأن لهم الكثير من المتابعين والمحبين ويعد صوتهم مسموعاً واستخدامه في تلك الأمور الإنسانية شي جميل وفي حقيقة الأمر أن مايقومون به المشاركة الفاعلة في حل الحالات الإنسانية يعد مثالا فعلى الجميع التكاتف يداً واحده من جميع الأوساط لتقديم كل أمر يفيدهم

وأضاف العطرجي بان هنالك قصور من بعض المؤسسات الخيرية وبعض الشركات والبنوك لدعم الحالات الإنسانية وحل مشاكلهم وهذا أمر محزن حقيقتاً ويجب أن يتغير الوضع من قبل تلك الجهات وأن يدعموا الحالات الإنسانية سواء كان الأمر مالي أو معنوي أو غير ذلك.

اما الأستاذة إحسان هوساوي رئيسة فريق لأجل ياوطن التطوعي …

انه من الطبيعي ان يظهر المشاهير و الغير مشاهير في الاعمال التطوعية و المؤسسات الخيرية لعدم وجود التعاون الكافي من هذه الجهات فنلاحظ ان الحاله الانسانية بحاجة ماسه الين ولولا الاعلام لما انتشر العمل التطوعي بهذه الطريقة كما أودّ توضيح ان الجمعيات أصبحت مقصره في حقوق هذه الحالات الانسانية لدرجة ان بعض الحالات تتعرض للاهانه بسبب طلبها او تقدميها للمساعدة لبعض الجمعيات اما وجود المشاهير فهناك نقاط البعض يكشف شر و هوية الحاله الانسانية ولا يبحث عن حلول والبعض يبحث ويساعد ويساند.

اما الاستاذ تيسير الحبشي من رواد العمل التطوعي وقائد فريق الحماية المدنية التطوعي…..

Dr.tayseer Alhibshy: توجه المؤسسات غالبا ناحية الجوانب التنموية وليس الرعوية وهو توجة الدولة حاليا في القطاع الثالث فيما لازال المجتمع توجد به حالات تحتاج للجوانب الرعوية من تقديم معونات عاجلة انفرد بالتجاوب معها الافراد من مشاهير وناشطين في ضل تقيد الجهات المؤسسيه بالمشاريع الموجهة والمقننه اما المجال التطوعي ينفرد بكون العاملين فيه يستهدفون قضايا ومشاريع فردية تلامس احتياجات عاجله لحالات بالمجتمع او حملات موسمية لبعض الاهتمامات

الى جانب ان بعض الحملات يرافقها تسليط ضوء اعلامي يجعلها في الواجهة كون من يقفون خلفها يسعون لايصالها لاكبر شريحه لضمان تجاوب امثل من المجتمع خصوصا لو كانوا من الشخصيات المعروفة كالفنانين فيما المشاريع التنموية طويلة الامد يقل الحماس والمتابعه الاعلامية والمجتمعية لها كون نتائجها بطيئة الظهور ولطول فترة تنفيذها الى جانب وجود قصور من العاملين فيها في جوانب العلاقات العامة والتواصل الاعلامي او تجنبهم ذلك عمدا حسب توجه الجهة المنفذة

وأخيرا العمل التطوعي والإنساني في وطننا الغالي بدأ يأخذ مجرى آخر من حيث مشاركات جهات داعمة وذلك بالاهتمام بالعمل التطوعي والإنساني المنظم.