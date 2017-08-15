وكالة شؤون المسجد النبوي تقيم دورة تدريبية بعنوان “صفاً في خدمة ضيوف الرحمن”

ضمن توجيهات معالي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ومتابعة فضيلة الدكتور علي بن سليمان العبيد وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي ، أقامت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي, دورة تدريبية بعنوان “صفاً في خدمة ضيوف الرحمن” بهدف تهيئة الموظفين المؤقتين للعمل بالمسجد النبوي, وخدمة الزوّار والمصلين.

وتضمنت الدورة التي قدّمها مستشار التخطيط والتطوير بالوكالة عبدالعزيز بن علي الأيوبي تعريف المشاركين بالتحوّل نحو العمل الجماعي المتميز, وإكسابهم المهارات الإدارية والفنية في خدمة ضيوف الرحمن, وبيان مكانة مسجد رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ونظرة المسلمين والزائرين لأهل المدينة المنوّرة وأبنائها, كما احتوت الدورة على بيان وإظهار جهود الدولة في العناية بالحرمين الشريفين وعمارتهما وخدمة قاصديهما.

وتناولت الدورة التعريف بخدمات وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي, ومعرفة النطاق الجغرافي له، ومعرفة الحقوق والواجبات الوظيفية والخصال والقيم الإسلامية المهم توافرها لمنسوبي المسجد النبوي , كما تطرّقت إلى بعض التجارب في الأعوام السابقة، للتنويه على عدم الوقوع فيها, والحثّ على التميّز والانضباط لدى العاملين، تحقيقاً لتطلعات ولاة الأمر- حفظهم الله .